Amazon Music Unlimited: 100 milioni di brani 30 giorni gratis

Amazon Music Unlimited è gratis per 30 giorni. Accedi subito a oltre 100 milioni di brani senza pagare nulla. Dopo solo 10,99 euro al mese. Questa offerta è riservata ai nuovi clienti. E cancelli in qualsiasi momento. Goditi la musica che ami alla migliore qualità possibile in un catalogo estremamente ricco. Insomma, un’ottima opportunità per portare le canzoni che ami sempre con te.

Hai 4 buoni motivi ottenere questo accesso illimitato. Primo, hai il miglior rapporto qualità-prezzo per tutta la famiglia. Secondo, ascolti in contemporanea fino a 6 persone su più dispositivi. Terzo, ottieni suggerimenti personalizzati solo per te in base ai tuoi gusti. Quarto, hai accesso a un audiolibro al mese tra oltre 35 mila audiolibri di Audible. Insomma, un programma ricco e gustoso per un ascolto senza rivali.

Tantissime novità vengono caricate in tempo reale alla loro uscita. Così ascolti in anteprima i nuovi album per gustarti prima di tutti i tuoi artisti preferiti e le loro ultime produzioni. Insomma, con Amazon Music Unlimited ci guadagni. E puoi gustarti il meglio della musica internazionale e italiana al massimo della qualità.

Amazon Music Unlimited: le novità di oggi e i brani più ascoltati

Con Amazon Music Unlimited accedi a tutte le novità e anche ai brani più ascoltati oltre che al catalogo che offre più di 100 milioni di brani. Prova gratis l’abbonamento. La tua prova gratuita vale fino a 30 giorni. Poi ti costa solo 10,99 euro solo se non cancelli l’abbonamento. Ecco quali sono le novità e i brani più ascoltati:

Anche gli eroi muoiono – Kid Yugi

– Kid Yugi Hyperlove – MIKA

– MIKA How Did I Get Here? – Louis Tomlinson

– Louis Tomlinson With Heaven On Top – Zach Bryan

– Zach Bryan Tutto è possibile – Geolier

– Geolier Attitude Adjustment – Buzzcocks

– Buzzcocks Yeah Yeah Yeah – Cast

– Cast Backward – Jordan Ward

– Jordan Ward Closer to Happy – JOSEPH

– JOSEPH I Used To Go To This Bar – Joyce Manor

– Joyce Manor Wormslayer – Kula Shaker

– Kula Shaker Cosmic Opera Act I – Labrinth

– Labrinth More Forever – Sick Joy

– Sick Joy When A Flower Doesn’t Grow – Softcult

– Softcult Wasted On Youth – The Molotovs