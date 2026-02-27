 Amazon Music Unlimited: 30 giorni gratis per ascoltare tutta la musica che vuoi
Con Amazon Music ascolti i brani di Sanremo, le hit più recenti e i successi del passato gratuitamente per un mese. Ecco come attivare la prova free.
La musica ha il potere di trasformare ogni momento della giornata: rende il risveglio più piacevole, aumenta la concentrazione e alleggerisce anche le incombenze quotidiane. Con Amazon Music Unlimited puoi contare su un catalogo di 100 milioni di brani disponibili in streaming senza annunci pubblicitari, da riprodurre liberamente in qualsiasi momento e luogo.

In più, hai la possibilità di testare il servizio con una prova gratuita di 30 giorni. Vediamo nel dettaglio come funziona Amazon Music e come sbloccare la prova gratis.

Prova GRATIS Amazon Music

Un mese senza limiti con Amazon Music tra hit, novità e grandi classici

Amazon Music Unlimited offre accesso a un archivio vastissimo che comprende successi recenti, album appena pubblicati, playlist tematiche e canzoni che hanno fatto la storia. Dal pop al rock, dal rap al jazz, passando per musica italiana e internazionale, colonne sonore e contenuti dedicati agli appassionati: c’è spazio per ogni gusto.

L’ascolto è privo di interruzioni e non prevede restrizioni sugli skip, così puoi scegliere liberamente cosa riprodurre. Il servizio è utilizzabile su smartphone, tablet, computer e dispositivi compatibili, così da poter passare da uno schermo all’altro senza interrompere la riproduzione.

Puoi anche creare raccolte personalizzate e scaricare i brani per l’ascolto offline, così da avere sempre con te la tua selezione preferita.

Il punto di forza è la prova gratuita di un mese intero: 30 giorni per esplorare l’intero catalogo, testare le funzionalità e valutare l’esperienza senza alcun impegno. Dopo aver sperimentato l’ascolto illimitato, rinunciarvi potrebbe non essere così semplice.

Per approfittare dell’iniziativa e avere Amazon Music gratis per un mese basta andare sullapagina ufficiale della promozione.

Prova GRATIS Amazon Music

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 feb 2026

Edoardo D'amato
Pubblicato il
27 feb 2026
