Musica senza limiti con qualità audio assoluta? Apple Music è gratis

Se c’è un servizio di streaming musicale che in questi anni si è ritagliato un ruolo da protagonista assoluto è Apple Music. Il motivo? Non ce n’è solo uno. In primo luogo, potremmo rispondere dicendo che il suo catalogo sconfinato di canzoni, playlist e podcast ha pochi eguali.

E poi a fare la differenza è il suo audio di qualità superiore, con definizione lossless e Dolby Atmos con audio spaziale. Sembra proprio di ascoltare gli artisti in studio. Ma non è finita qui: Apple Music offre un periodo di prova gratuito fino a 3 mesi. Andiamo a scoprire come attivarlo.

Come attivare la prova gratuita di Apple Music

Prima di vedere tutti i dettagli sulla prova gratis di Apple Music, vogliamo continuare a premere il tasto sul suono che garantisce questa piattaforma. Schiacciando play su una delle tracce presenti nel catalogo dell’app, si ha come l’impressione che la musica arrivi dappertutto. L’audio spaziale è esattamente questo.

Questo è disponibile su migliaia di brani e chi ha le cuffie Apple se lo vedrà attivato in automatico. In caso contrario, no problem: basterà attivare l’opzione manualmente tramite le impostazioni dell’app. Qui, basterà selezionare dalle preferenze musicali l’opzione audio 3D.

Ma cos’è invece la definizione lossless? Semplice: si tratta di una tecnologia che permette di catturare tutti i dettagli della registrazione in studio per un ascolto più fedele all’originale.

Detto questo, vediamo come ottenere Apple Music gratis. Se sei un nuovo utente, hai diritto di default ad un mese gratuito. Ma se hai anche acquistato un dispositivo Apple idoneo, potrai avere diritto a ben 3 mesi gratis.

Per avere maggiori dettagli e per procedere con l’iscrizione al servizio basta andare sul sito di Apple Music. Una volta terminato il periodo di prova, l’abbonamento si rinnoverà in automatico (salvo disdetta) al prezzo di 10,99€ al mese (contro gli 11,99€ mensili di Spotify).

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.