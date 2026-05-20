Sony SRS-XB100: speaker Bluetooth compatto e potente a soli 29€

Sei un amante della musica e quindi ti piace averla sempre con te? Stai pensando di acquistare uno speaker Bluetooth portatile che sia compatto e potente allo stesso tempo senza spendere un mucchio di soldi? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il Sony SRS-XB100 a soli 29 euro, invece che 45 euro.

Con lo sconto del 36% risparmi 16 euro sul totale e ti porti a casa una piccola cassa wireless eccezionale. È molto pratico e comodo da portarselo dietro ed è resistente all’acqua e alla polvere. Offre un suono potente che arriva anche a grande distanza anche all’aperto e potrai averlo in diversi colori in base a quello che preferisci.

Sony SRS-XB100: pratico, potente e impermeabile

Lo speaker Bluetooth Sony SRS-XB100 offre una potenza massima di 180 W e garantisce bassi corposi e alti e medi cristallini in grado di arrivare a grande distanza. Potrai dunque usarlo all’aperto o dentro casa. È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67 ed è dotato di una comoda cinghia per agganciarlo dove desideri.

Con una ricarica completa è in grado di garantire fino a 16 ore di autonomia e così puoi portartelo dietro per tutto il giorno senza problemi. Puoi sfruttarlo come altoparlante per le chiamate in vivavoce che, grazie all’eliminazione dell’eco, saranno perfette e senza disturbi. In più gode di una connessione veloce con i tuoi dispositivi, sia iOS che Android, che garantisce anche una bassissima latenza.

Una grande promozione da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Dato che potrebbe scadere presto vai subito su Amazon e acquista il tuo Sony SRS-XB100 a soli 29 euro, invece che 45 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.