 Sony SRS-XB100: speaker Bluetooth compatto e potente a soli 29€
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Sony SRS-XB100: speaker Bluetooth compatto e potente a soli 29€

Appena 29 euro su Amazon e puoi avere il mitico speaker Bluetooth portatile Sony SRS-XB100, resistente all'acqua e con 16 ore di autonomia.
Sony SRS-XB100: speaker Bluetooth compatto e potente a soli 29€
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Appena 29 euro su Amazon e puoi avere il mitico speaker Bluetooth portatile Sony SRS-XB100, resistente all'acqua e con 16 ore di autonomia.
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Sei un amante della musica e quindi ti piace averla sempre con te? Stai pensando di acquistare uno speaker Bluetooth portatile che sia compatto e potente allo stesso tempo senza spendere un mucchio di soldi? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il Sony SRS-XB100 a soli 29 euro, invece che 45 euro.

Con lo sconto del 36% risparmi 16 euro sul totale e ti porti a casa una piccola cassa wireless eccezionale. È molto pratico e comodo da portarselo dietro ed è resistente all’acqua e alla polvere. Offre un suono potente che arriva anche a grande distanza anche all’aperto e potrai averlo in diversi colori in base a quello che preferisci.

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Sony SRS-XB100: pratico, potente e impermeabile

Lo speaker Bluetooth Sony SRS-XB100 offre una potenza massima di 180 W e garantisce bassi corposi e alti e medi cristallini in grado di arrivare a grande distanza. Potrai dunque usarlo all’aperto o dentro casa. È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67 ed è dotato di una comoda cinghia per agganciarlo dove desideri.

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Con una ricarica completa è in grado di garantire fino a 16 ore di autonomia e così puoi portartelo dietro per tutto il giorno senza problemi. Puoi sfruttarlo come altoparlante per le chiamate in vivavoce che, grazie all’eliminazione dell’eco, saranno perfette e senza disturbi. In più gode di una connessione veloce con i tuoi dispositivi, sia iOS che Android, che garantisce anche una bassissima latenza.

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Una grande promozione da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Dato che potrebbe scadere presto vai subito su Amazon e acquista il tuo Sony SRS-XB100 a soli 29 euro, invece che 45 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 20 mag 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
20 mag 2026
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