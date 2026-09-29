Amazon Music Unlimited, 4 mesi d'uso gratuito per i nuovi utenti

L’abbonamento ad Amazon Music Unlimited è in offerta. I nuovi clienti che sottoscrivono il servizio entro il 9 ottobre beneficeranno di quattro mesi d’uso gratuito, mentre per gli utenti che non sono abbonati ad Amazon Prime è possibile riscattare un periodo di prova di tre giorni a costo zero.

Al termine del periodo promozionale l’abbonamento si rinnova a 12,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento, quindi anche prima del rinnovo automatico. Con Amazon Music Unlimited si ottiene l’accesso a più di cento milioni di brani senza pubblicità e on demand, nonché ai podcast più popolari e un audiolibro a scelta al mese tra oltre 350.000 titoli disponibili.

Gli artisti più popolari del momento sono Sfera Ebbasta, Geolier, Shiva, Achille Lauro, Anna, Marracash, Ultimo, i Pinguini Tattici Nucleari, Juli, Guè, Jovanotti e Olly. Per quanto riguarda invece quelli che sono i brani più ascoltati dagli abbonati segnaliamo La testa gira di Fred De Palma, Dai Dai di Shakira & Burna Boy, Movin’ To The Sun di Hugel, Buon Vento di Jovanotti e Alfa, Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari, Canto d’amore di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Balorda nostalgia di Olly & Juli, Ora che non ho più te di Cesare Cremonini, Sottogonna di Blanco, Tutto di Ultimo, Flamenco Paranoia di Samurai Jay e Vito Salamanca, e L’Amore non mi basta di Emma Marrone.

Infine, l’elenco dei podcast di tendenza annovera titoli come Lo Zoo di 105, La Zanzara, Indagini e Il podcast di Alessandro Barbero.