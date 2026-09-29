 Amazon Music Unlimited, 4 mesi d'uso gratuito per i nuovi utenti
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Amazon Music Unlimited, 4 mesi d'uso gratuito per i nuovi utenti

La promozione è valida fino al 9 ottobre: gli utenti non abbonati ad Amazon Prime possono ottenere invece tre mesi gratuiti.
Amazon Music Unlimited, 4 mesi d'uso gratuito per i nuovi utenti
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La promozione è valida fino al 9 ottobre: gli utenti non abbonati ad Amazon Prime possono ottenere invece tre mesi gratuiti.
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L’abbonamento ad Amazon Music Unlimited è in offerta. I nuovi clienti che sottoscrivono il servizio entro il 9 ottobre beneficeranno di quattro mesi d’uso gratuito, mentre per gli utenti che non sono abbonati ad Amazon Prime è possibile riscattare un periodo di prova di tre giorni a costo zero.

Al termine del periodo promozionale l’abbonamento si rinnova a 12,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento, quindi anche prima del rinnovo automatico. Con Amazon Music Unlimited si ottiene l’accesso a più di cento milioni di brani senza pubblicità e on demand, nonché ai podcast più popolari e un audiolibro a scelta al mese tra oltre 350.000 titoli disponibili.

Pagina offerta Amazon Music Unlimited

amazon music unlimited

Gli artisti più popolari del momento sono Sfera Ebbasta, Geolier, Shiva, Achille Lauro, Anna, Marracash, Ultimo, i Pinguini Tattici Nucleari, Juli, Guè, Jovanotti e Olly. Per quanto riguarda invece quelli che sono i brani più ascoltati dagli abbonati segnaliamo La testa gira di Fred De Palma, Dai Dai di Shakira & Burna Boy, Movin’ To The Sun di Hugel, Buon Vento di Jovanotti e Alfa, Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari, Canto d’amore di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Balorda nostalgia di Olly & Juli, Ora che non ho più te di Cesare Cremonini, Sottogonna di Blanco, Tutto di Ultimo, Flamenco Paranoia di Samurai Jay e Vito Salamanca, e L’Amore non mi basta di Emma Marrone.

Infine, l’elenco dei podcast di tendenza annovera titoli come Lo Zoo di 105, La Zanzara, Indagini e Il podcast di Alessandro Barbero.

Pagina offerta Amazon Music Unlimited

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Pubblicato il 29 set 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
29 set 2026
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