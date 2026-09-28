Apple Music: scopri come ottenere 3 mesi gratis

Oggi puoi ottenere fino a 3 mesi di Apple Music gratis. Stiamo parlando della piattaforma di streaming musicale che offre oltre 100 milioni di brani, qualità ad altissima fedeltà e il suono avvolgente dell’audio spaziale. Cosa stai aspettando? Verifica tu stesso quanti mesi gratuiti hai a disposizione! Ma ricorda che se hai acquistato un nuovo dispositivo idoneo, puoi beneficiare di ben 3 mesi gratuiti!
Con nuovi dispositivi idonei si intende qualsiasi nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOs, tvOS, watchOS o macOS, acquistato da Apple o rivendite autorizzate. Inoltre, sono anche inclusi gli accessori audio idonei tra cui AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.
Potrai attivare il tuo abbonamento gratis ad Apple Music dopo aver configurato il tuo nuovo dispositivo Apple o il tuo accessorio audio idoneo. Ricordati che hai fino a 90 giorni per usufruire dei 3 mesi gratuiti di Apple Music. Potrai ascoltare la tua musica preferita e tantissimi nuovi brani ogni giorno direttamente dall’app ufficiale già presente sui tuoi dispositivi Apple o, se non ci fosse, scaricandola nuovamente dall’App Store.
Apple Music: fino a 3 mesi gratis di nuova musica
Grazie a questa promozione esclusiva di Apple Music puoi ottenere fino a 3 mesi gratis di nuova musica accedendo all’intero catalogo di brani disponibili. Ogni giorno Apple integra con nuovi brani musicali, hit del momento, playlist personalizzate in base ai tuoi gusti e tantissimo altro ancora. Verifica quanti mesi gratuiti hai a disposizione e goditi queste novità:
- Patient Zero – Taylor Swift
- Lontano – Sfera Ebbasta
- Danceteria Afterhours – Madonna, Charli xcx
- La mia ragazza – Francesca Michielin
- Ho Chiesto Aiuto – Margherita Vicario
- Spiritualé (feat. Sayf) – Biagio Antonacci
- SIAMO IN TANTI – Emma Nolde
- La paura in tasca – Anna Castiglia
- Silencio – U2
- Monete e bottoni – centomilacarie
- On Video – Phoebe Bridgers
- ti ho cercata (felicità) – Sangiovanni
- TOP OF THE POPS (Red Bull 64 Bars) – Sayf
- Cold In California (2016 Demo) – Shawn Mendes
- LENTIGGINI – SETTEMBRE
- Fireflies – John Legend, Pharrell Williams
- Ancora Te – LUMIERO
- I Won’t Cry – Remi Wolf
- BBDV6? – M¥SS KETA, Crookers
- SENZA IMPEGNO (feat. Guè) – Flaco G
- Roses – CHVRCHES
- Nobody Wanna Dance Anymore – Tinashe
- Quando ti rivedrò – Gino Paoli, Paolo Fresu
- Almeno tu nell’universo (con Elisa) – Ornella Vanoni
- Where The Goth Girls At? – Queens of the Stone Age
- whereimat (feat. Artie 5ive) – Ddusi
- Pink Clouding – Taylor Swift
- I Want to Know What Love Is – Labrinth
- So bene come ti senti – Ibisco
- #5 – Nothing But Thieves
- Se t’amo o no, Pt. 2 – Syria, Fiori di Cadillac
- Quello che ero una volta (Not Waving & Romance rework) – Andrea Laszlo De Simone, Not Waving, Romance
- NINNA NANNA – MadPrince
- Volveré – Ovy On the Drums, Manuel Turizo
- Cliché – Paola Pizzino
- Me Despido (Remix) – Luis Fonsi, Dalvin La Melodia
- Castello di rabbia/BICHA – INVERNO, Muriel
- Stone Fruit – Blondshell
- Niente è poi così cambiato – Gaia Morelli
- Collide – Glockenbach, Calum Scott
- turnista x sempre – Julie Ant
- Ghost – Sugababes
- Air – Bicep, Soarr
- TANTOTANTO – Basim
- OLIVIA LA FLAKA – Natanael Cano, Tito Double P, Victor Mendivil, Ovi
- rinascere a settembre – SottoVoce, Giuze
- Heart Motion Foto – M83
- Crisalide (feat. Lauryyn) – De.Stradis
- Make Me Love You – Nickelback
- federì – FEM
- Tough Love – Nessa Barrett
- CHILL Shhh! – Cassandra Raffaele
- Non Sei La Sola – Ube
- PASSIONE – FANALI, Manuel Agnelli
- In fondo a stare soli non c’è male – Moonari, Folcast, Neri per Caso
- una cosa semplice! – daviducc
- If You’re Dancing – Miraco
- VM 18 – L’Officina della Camomilla
- Universo delle anime – Alma
- Colosseo – Cabrio
- Comedy Show – Lennon Stella
- Watch You Dance – Leon Bridges
- Thank You – Jackson Wang
- Babylon – Taylor Swift
- ROUND & ROUND – DDG, 42 Dugg, PLUTO, Bankroll Ni, SMJ
- Beauty Sleep – Jane Remover
- After – Conep, Young Miko
- Chrome Hearts – Los Gemelos De Sinaloa, Fuerza Regida
- Expensive & Difficult – Jae Stephens
- DA BUSINESS – Internet Girl, Kenny Mason
- Be Happy – Keo
- You (feat. UMI) – Fujii Kaze
- IS THIS THE END? – Chelsea Cutler
- Warhorse – 2hollis
- Alma Mia – Hermanos Gutiérrez
- This Time (feat. GloRilla) – Kirk Franklin
- RICK (feat. Remy Ma) – Tank
- Puddle – Murex
- Don’t Stop Now – Corey Kent
- Amor De Antes – Grupo Firme, Herencia De Grandes
- Remember Me That Way – Kenny Chesney
- Movimiento – Cloonee, Yandel, ATLAC
- Cleveland! – Taylor Swift
- Vulnerability – Shenseea
- Easy Company – Joy Oladokun
- WE LIKE MAKING NOISE – People I’ve Met
- Bones and All – Mckenna Grace
- Cuff Up or Shut Up – Saucy Santana, Ann Marie
- Miss Me – Nic Dean
- Chameleon (feat. Chloe George) – Mai Anna
- Blink Twice – Rose Gray
- Social Apocalypse – Bullet for My Valentine
- Jacobsons – Gilla Band
- Celebration – TOMORA, AURORA, Tom Rowlands
- ASÍ MORIRÉ – LENCHO
- @INCONDICIONAL – DOME