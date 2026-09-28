Apple Music: scopri come ottenere 3 mesi gratis

Oggi puoi ottenere fino a 3 mesi di Apple Music gratis. Stiamo parlando della piattaforma di streaming musicale che offre oltre 100 milioni di brani, qualità ad altissima fedeltà e il suono avvolgente dell’audio spaziale. Cosa stai aspettando? Verifica tu stesso quanti mesi gratuiti hai a disposizione! Ma ricorda che se hai acquistato un nuovo dispositivo idoneo, puoi beneficiare di ben 3 mesi gratuiti!

Con nuovi dispositivi idonei si intende qualsiasi nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOs, tvOS, watchOS o macOS, acquistato da Apple o rivendite autorizzate. Inoltre, sono anche inclusi gli accessori audio idonei tra cui AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.

Potrai attivare il tuo abbonamento gratis ad Apple Music dopo aver configurato il tuo nuovo dispositivo Apple o il tuo accessorio audio idoneo. Ricordati che hai fino a 90 giorni per usufruire dei 3 mesi gratuiti di Apple Music. Potrai ascoltare la tua musica preferita e tantissimi nuovi brani ogni giorno direttamente dall’app ufficiale già presente sui tuoi dispositivi Apple o, se non ci fosse, scaricandola nuovamente dall’App Store.

Apple Music: fino a 3 mesi gratis di nuova musica

Grazie a questa promozione esclusiva di Apple Music puoi ottenere fino a 3 mesi gratis di nuova musica accedendo all’intero catalogo di brani disponibili. Ogni giorno Apple integra con nuovi brani musicali, hit del momento, playlist personalizzate in base ai tuoi gusti e tantissimo altro ancora. Verifica quanti mesi gratuiti hai a disposizione e goditi queste novità:

Patient Zero – Taylor Swift

– Taylor Swift Lontano – Sfera Ebbasta

– Sfera Ebbasta Danceteria Afterhours – Madonna, Charli xcx

– Madonna, Charli xcx La mia ragazza – Francesca Michielin

– Francesca Michielin Ho Chiesto Aiuto – Margherita Vicario

– Margherita Vicario Spiritualé (feat. Sayf) – Biagio Antonacci

– Biagio Antonacci SIAMO IN TANTI – Emma Nolde

– Emma Nolde La paura in tasca – Anna Castiglia

– Anna Castiglia Silencio – U2

– U2 Monete e bottoni – centomilacarie

– centomilacarie On Video – Phoebe Bridgers

– Phoebe Bridgers ti ho cercata (felicità) – Sangiovanni

– Sangiovanni TOP OF THE POPS (Red Bull 64 Bars) – Sayf

– Sayf Cold In California (2016 Demo) – Shawn Mendes

– Shawn Mendes LENTIGGINI – SETTEMBRE

– SETTEMBRE Fireflies – John Legend, Pharrell Williams

– John Legend, Pharrell Williams Ancora Te – LUMIERO

– LUMIERO I Won’t Cry – Remi Wolf

– Remi Wolf BBDV6? – M¥SS KETA, Crookers

– M¥SS KETA, Crookers SENZA IMPEGNO (feat. Guè) – Flaco G

– Flaco G Roses – CHVRCHES

– CHVRCHES Nobody Wanna Dance Anymore – Tinashe

– Tinashe Quando ti rivedrò – Gino Paoli, Paolo Fresu

– Gino Paoli, Paolo Fresu Almeno tu nell’universo (con Elisa) – Ornella Vanoni

– Ornella Vanoni Where The Goth Girls At? – Queens of the Stone Age

– Queens of the Stone Age whereimat (feat. Artie 5ive) – Ddusi

– Ddusi Pink Clouding – Taylor Swift

– Taylor Swift I Want to Know What Love Is – Labrinth

– Labrinth So bene come ti senti – Ibisco

– Ibisco #5 – Nothing But Thieves

– Nothing But Thieves Se t’amo o no, Pt. 2 – Syria, Fiori di Cadillac

– Syria, Fiori di Cadillac Quello che ero una volta (Not Waving & Romance rework) – Andrea Laszlo De Simone, Not Waving, Romance

– Andrea Laszlo De Simone, Not Waving, Romance NINNA NANNA – MadPrince

– MadPrince Volveré – Ovy On the Drums, Manuel Turizo

– Ovy On the Drums, Manuel Turizo Cliché – Paola Pizzino

– Paola Pizzino Me Despido (Remix) – Luis Fonsi, Dalvin La Melodia

– Luis Fonsi, Dalvin La Melodia Castello di rabbia/BICHA – INVERNO, Muriel

– INVERNO, Muriel Stone Fruit – Blondshell

– Blondshell Niente è poi così cambiato – Gaia Morelli

– Gaia Morelli Collide – Glockenbach, Calum Scott

– Glockenbach, Calum Scott turnista x sempre – Julie Ant

– Julie Ant Ghost – Sugababes

– Sugababes Air – Bicep, Soarr

– Bicep, Soarr TANTOTANTO – Basim

– Basim OLIVIA LA FLAKA – Natanael Cano, Tito Double P, Victor Mendivil, Ovi

– Natanael Cano, Tito Double P, Victor Mendivil, Ovi rinascere a settembre – SottoVoce, Giuze

– SottoVoce, Giuze Heart Motion Foto – M83

– M83 Crisalide (feat. Lauryyn) – De.Stradis

– De.Stradis Make Me Love You – Nickelback

– Nickelback federì – FEM

– FEM Tough Love – Nessa Barrett

– Nessa Barrett CHILL Shhh! – Cassandra Raffaele

– Cassandra Raffaele Non Sei La Sola – Ube

– Ube PASSIONE – FANALI, Manuel Agnelli

– FANALI, Manuel Agnelli In fondo a stare soli non c’è male – Moonari, Folcast, Neri per Caso

– Moonari, Folcast, Neri per Caso una cosa semplice! – daviducc

– daviducc If You’re Dancing – Miraco

– Miraco VM 18 – L’Officina della Camomilla

– L’Officina della Camomilla Universo delle anime – Alma

– Alma Colosseo – Cabrio

– Cabrio Comedy Show – Lennon Stella

– Lennon Stella Watch You Dance – Leon Bridges

– Leon Bridges Thank You – Jackson Wang

– Jackson Wang Babylon – Taylor Swift

– Taylor Swift ROUND & ROUND – DDG, 42 Dugg, PLUTO, Bankroll Ni, SMJ

– DDG, 42 Dugg, PLUTO, Bankroll Ni, SMJ Beauty Sleep – Jane Remover

– Jane Remover After – Conep, Young Miko

– Conep, Young Miko Chrome Hearts – Los Gemelos De Sinaloa, Fuerza Regida

– Los Gemelos De Sinaloa, Fuerza Regida Expensive & Difficult – Jae Stephens

– Jae Stephens DA BUSINESS – Internet Girl, Kenny Mason

– Internet Girl, Kenny Mason Be Happy – Keo

– Keo You (feat. UMI) – Fujii Kaze

– Fujii Kaze IS THIS THE END? – Chelsea Cutler

– Chelsea Cutler Warhorse – 2hollis

– 2hollis Alma Mia – Hermanos Gutiérrez

– Hermanos Gutiérrez This Time (feat. GloRilla) – Kirk Franklin

– Kirk Franklin RICK (feat. Remy Ma) – Tank

– Tank Puddle – Murex

– Murex Don’t Stop Now – Corey Kent

– Corey Kent Amor De Antes – Grupo Firme, Herencia De Grandes

– Grupo Firme, Herencia De Grandes Remember Me That Way – Kenny Chesney

– Kenny Chesney Movimiento – Cloonee, Yandel, ATLAC

– Cloonee, Yandel, ATLAC Cleveland! – Taylor Swift

– Taylor Swift Vulnerability – Shenseea

– Shenseea Easy Company – Joy Oladokun

– Joy Oladokun WE LIKE MAKING NOISE – People I’ve Met

– People I’ve Met Bones and All – Mckenna Grace

– Mckenna Grace Cuff Up or Shut Up – Saucy Santana, Ann Marie

– Saucy Santana, Ann Marie Miss Me – Nic Dean

– Nic Dean Chameleon (feat. Chloe George) – Mai Anna

– Mai Anna Blink Twice – Rose Gray

– Rose Gray Social Apocalypse – Bullet for My Valentine

– Bullet for My Valentine Jacobsons – Gilla Band

– Gilla Band Celebration – TOMORA, AURORA, Tom Rowlands

– TOMORA, AURORA, Tom Rowlands ASÍ MORIRÉ – LENCHO

– LENCHO @INCONDICIONAL – DOME

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