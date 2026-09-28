 Apple Music: scopri come ottenere 3 mesi gratis
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Apple Music: scopri come ottenere 3 mesi gratis

In questo articolo ti spiegheremo come puoi ottenere velocemente fino a 3 mesi gratis di accesso ad Apple Music, con tantissima nuova musica.
Apple Music: scopri come ottenere 3 mesi gratis
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In questo articolo ti spiegheremo come puoi ottenere velocemente fino a 3 mesi gratis di accesso ad Apple Music, con tantissima nuova musica.
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Oggi puoi ottenere fino a 3 mesi di Apple Music gratis. Stiamo parlando della piattaforma di streaming musicale che offre oltre 100 milioni di brani, qualità ad altissima fedeltà e il suono avvolgente dell’audio spaziale. Cosa stai aspettando? Verifica tu stesso quanti mesi gratuiti hai a disposizione! Ma ricorda che se hai acquistato un nuovo dispositivo idoneo, puoi beneficiare di ben 3 mesi gratuiti!

Ottieni Apple Music Gratis

Con nuovi dispositivi idonei si intende qualsiasi nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOs, tvOS, watchOS o macOS, acquistato da Apple o rivendite autorizzate. Inoltre, sono anche inclusi gli accessori audio idonei tra cui AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.

Potrai attivare il tuo abbonamento gratis ad Apple Music dopo aver configurato il tuo nuovo dispositivo Apple o il tuo accessorio audio idoneo. Ricordati che hai fino a 90 giorni per usufruire dei 3 mesi gratuiti di Apple Music. Potrai ascoltare la tua musica preferita e tantissimi nuovi brani ogni giorno direttamente dall’app ufficiale già presente sui tuoi dispositivi Apple o, se non ci fosse, scaricandola nuovamente dall’App Store.

Apple Music: fino a 3 mesi gratis di nuova musica

Grazie a questa promozione esclusiva di Apple Music puoi ottenere fino a 3 mesi gratis di nuova musica accedendo all’intero catalogo di brani disponibili. Ogni giorno Apple integra con nuovi brani musicali, hit del momento, playlist personalizzate in base ai tuoi gusti e tantissimo altro ancora. Verifica quanti mesi gratuiti hai a disposizione e goditi queste novità:

  • Patient Zero – Taylor Swift
  • Lontano – Sfera Ebbasta
  • Danceteria Afterhours – Madonna, Charli xcx
  • La mia ragazza – Francesca Michielin
  • Ho Chiesto Aiuto – Margherita Vicario
  • Spiritualé (feat. Sayf) – Biagio Antonacci
  • SIAMO IN TANTI – Emma Nolde
  • La paura in tasca – Anna Castiglia
  • Silencio – U2
  • Monete e bottoni – centomilacarie
  • On Video – Phoebe Bridgers
  • ti ho cercata (felicità) – Sangiovanni
  • TOP OF THE POPS (Red Bull 64 Bars) – Sayf
  • Cold In California (2016 Demo) – Shawn Mendes
  • LENTIGGINI – SETTEMBRE
  • Fireflies – John Legend, Pharrell Williams
  • Ancora Te – LUMIERO
  • I Won’t Cry – Remi Wolf
  • BBDV6? – M¥SS KETA, Crookers
  • SENZA IMPEGNO (feat. Guè) – Flaco G
  • Roses – CHVRCHES
  • Nobody Wanna Dance Anymore – Tinashe
  • Quando ti rivedrò – Gino Paoli, Paolo Fresu
  • Almeno tu nell’universo (con Elisa) – Ornella Vanoni
  • Where The Goth Girls At? – Queens of the Stone Age
  • whereimat (feat. Artie 5ive) – Ddusi
  • Pink Clouding – Taylor Swift
  • I Want to Know What Love Is – Labrinth
  • So bene come ti senti – Ibisco
  • #5 – Nothing But Thieves
  • Se t’amo o no, Pt. 2 – Syria, Fiori di Cadillac
  • Quello che ero una volta (Not Waving & Romance rework) – Andrea Laszlo De Simone, Not Waving, Romance
  • NINNA NANNA – MadPrince
  • Volveré – Ovy On the Drums, Manuel Turizo
  • Cliché – Paola Pizzino
  • Me Despido (Remix) – Luis Fonsi, Dalvin La Melodia
  • Castello di rabbia/BICHA – INVERNO, Muriel
  • Stone Fruit – Blondshell
  • Niente è poi così cambiato – Gaia Morelli
  • Collide – Glockenbach, Calum Scott
  • turnista x sempre – Julie Ant
  • Ghost – Sugababes
  • Air – Bicep, Soarr
  • TANTOTANTO – Basim
  • OLIVIA LA FLAKA – Natanael Cano, Tito Double P, Victor Mendivil, Ovi
  • rinascere a settembre – SottoVoce, Giuze
  • Heart Motion Foto – M83
  • Crisalide (feat. Lauryyn) – De.Stradis
  • Make Me Love You – Nickelback
  • federì – FEM
  • Tough Love – Nessa Barrett
  • CHILL Shhh! – Cassandra Raffaele
  • Non Sei La Sola – Ube
  • PASSIONE – FANALI, Manuel Agnelli
  • In fondo a stare soli non c’è male – Moonari, Folcast, Neri per Caso
  • una cosa semplice! – daviducc
  • If You’re Dancing – Miraco
  • VM 18 – L’Officina della Camomilla
  • Universo delle anime – Alma
  • Colosseo – Cabrio
  • Comedy Show – Lennon Stella
  • Watch You Dance – Leon Bridges
  • Thank You – Jackson Wang
  • Babylon – Taylor Swift
  • ROUND & ROUND – DDG, 42 Dugg, PLUTO, Bankroll Ni, SMJ
  • Beauty Sleep – Jane Remover
  • After – Conep, Young Miko
  • Chrome Hearts – Los Gemelos De Sinaloa, Fuerza Regida
  • Expensive & Difficult – Jae Stephens
  • DA BUSINESS – Internet Girl, Kenny Mason
  • Be Happy – Keo
  • You (feat. UMI) – Fujii Kaze
  • IS THIS THE END? – Chelsea Cutler
  • Warhorse – 2hollis
  • Alma Mia – Hermanos Gutiérrez
  • This Time (feat. GloRilla) – Kirk Franklin
  • RICK (feat. Remy Ma) – Tank
  • Puddle – Murex
  • Don’t Stop Now – Corey Kent
  • Amor De Antes – Grupo Firme, Herencia De Grandes
  • Remember Me That Way – Kenny Chesney
  • Movimiento – Cloonee, Yandel, ATLAC
  • Cleveland! – Taylor Swift
  • Vulnerability – Shenseea
  • Easy Company – Joy Oladokun
  • WE LIKE MAKING NOISE – People I’ve Met
  • Bones and All – Mckenna Grace
  • Cuff Up or Shut Up – Saucy Santana, Ann Marie
  • Miss Me – Nic Dean
  • Chameleon (feat. Chloe George) – Mai Anna
  • Blink Twice – Rose Gray
  • Social Apocalypse – Bullet for My Valentine
  • Jacobsons – Gilla Band
  • Celebration – TOMORA, AURORA, Tom Rowlands
  • ASÍ MORIRÉ – LENCHO
  • @INCONDICIONAL – DOME

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Pubblicato il 28 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
28 set 2026
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