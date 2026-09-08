Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni: 100 milioni di brani in HD e cancellazione libera

Amazon Music Unlimited ti propone un periodo d’uso gratuito di 30 giorni con facoltà di cancellare quando vuoi in qualsiasi momento: un ottimo modo per testare uno dei servizi di streaming musicale più apprezzati senza vincoli, con l’accesso a un catalogo sterminato e una qualità sonora senza compromessi. La prova è riservata ai nuovi iscritti.
Non appena attiverai la promozione avrai subito accesso illimitato a un catalogo da 100 milioni di brani musicali disponibili interamente in qualità HD, senza alcun costo aggiuntivo. L’esperienza di ascolto avverrà sempre senza interruzioni pubblicitarie con la possibilità di ascoltare offline scaricando i contenuti e sfruttare skip illimitati per saltare liberamente le tracce senza limiti.
La piattaforma integra anche un massiccio comparto di intrattenimento parlato con milioni di episodi di podcast per approfondimenti, storie e notizie in mobilità, così come la possibilità di richiedere un audiolibro gratis al mese scegliendolo tra il catalogo di Audible.
Un’opportunità di straordinaria convenienza per il rientro dalle ferie e testare magari un servizio di musica in streaming diverso dal solito pronto ad accompagnarti nelle tue giornate al lavoro, in palestra o all’università.