 Apple Music, ecco come ascoltare musica gratis fino a metà dicembre
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Apple Music, ecco come ascoltare musica gratis fino a metà dicembre

L'abbonamento Apple Music offre la possibilità di sottoscrivere una prova gratuita della durata di tre mesi.
Apple Music, ecco come ascoltare musica gratis fino a metà dicembre
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L'abbonamento Apple Music offre la possibilità di sottoscrivere una prova gratuita della durata di tre mesi.
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Apple offre tre mesi gratuiti dell’abbonamento Apple Music agli utenti che acquistano un dispositivo idoneo, a patto di non aver mai provato il servizio streaming musicale prima d’ora. Per dispositivo idoneo si intende un nuovo iPhone, iPad, Mac, nuovi AirPods o un’altra selezione di dispositivi Apple come Apple Watch, Apple TV, HomePod più cuffie e altoparlanti Beats.

Con Apple Music è possibile accedere a un catalogo da oltre cento milioni di canzoni godendosi la migliore qualità audio possibile, tra cui l’audio spaziale immersivo. Sono disponibili anche contenuti esclusivi, come concerti dal vivo e interviste ai propri cantanti preferiti.

Pagina prova gratuita Apple Music

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Al termine della prova di tre mesi, l’abbonamento si rinnova a 11,99 euro al mese. Non vi sono vincoli da rispettare, di conseguenza è possibile disdire in qualsiasi momento senza la necessità di sostenere costi aggiuntivi per la propria scelta.

L’elenco completo di dispositivi idonei alla prova di 3 mesi di Apple Music è il seguente:

  • iPhone aggiornato all’ultima versione di iOS
  • iPad aggiornato all’ultima versione di iPadOS
  • Apple TV aggiornato all’ultima versione di tvOS
  • Apple Watch aggiornato all’ultima versione di watchOS
  • Mac aggiornato all’ultima versione di macOS

A cui si aggiungono poi gli accessori audio:

  • AirPods
  • AirPods Pro
  • AirPods Max
  • HomePod
  • HomePod mini
  • Beats Solo Buds
  • Beats Solo 4
  • Beats Solo Pro
  • Powerbeats Pro
  • Powerbeats
  • Beats Studio Pro
  • Beats Studio Buds +
  • Beats Studio Buds
  • Beats Fit Pro

Per quanto riguarda gli accessori audio Beats, ad essere escluso specificatamente dalla lista è il modello Flex.

L’abbonamento gratuito è attivabile in seguito alla configurazione del nuovo dispositivo Apple: una volta completata, basta aprire l’app Apple Music, con l’offerta che compare in automatico all’apertura, e toccare “Accetta ora”. In caso di attivazione su AirPods, HomePod oppure un dispositivo Beats, occorre abbinare quest’ultimo a un iPhone o iPad, mentre per attivare la prova gratuita su Apple Watch è sufficiente l’abbinamento a un iPhone.

Pagina prova gratuita Apple Music

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Pubblicato il 17 set 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
17 set 2026
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