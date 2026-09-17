Apple Music, ecco come ascoltare musica gratis fino a metà dicembre

Apple offre tre mesi gratuiti dell’abbonamento Apple Music agli utenti che acquistano un dispositivo idoneo, a patto di non aver mai provato il servizio streaming musicale prima d’ora. Per dispositivo idoneo si intende un nuovo iPhone, iPad, Mac, nuovi AirPods o un’altra selezione di dispositivi Apple come Apple Watch, Apple TV, HomePod più cuffie e altoparlanti Beats.

Con Apple Music è possibile accedere a un catalogo da oltre cento milioni di canzoni godendosi la migliore qualità audio possibile, tra cui l’audio spaziale immersivo. Sono disponibili anche contenuti esclusivi, come concerti dal vivo e interviste ai propri cantanti preferiti.

Al termine della prova di tre mesi, l’abbonamento si rinnova a 11,99 euro al mese. Non vi sono vincoli da rispettare, di conseguenza è possibile disdire in qualsiasi momento senza la necessità di sostenere costi aggiuntivi per la propria scelta.

L’elenco completo di dispositivi idonei alla prova di 3 mesi di Apple Music è il seguente:

iPhone aggiornato all’ultima versione di iOS

iPad aggiornato all’ultima versione di iPadOS

Apple TV aggiornato all’ultima versione di tvOS

Apple Watch aggiornato all’ultima versione di watchOS

Mac aggiornato all’ultima versione di macOS

A cui si aggiungono poi gli accessori audio:

AirPods

AirPods Pro

AirPods Max

HomePod

HomePod mini

Beats Solo Buds

Beats Solo 4

Beats Solo Pro

Powerbeats Pro

Powerbeats

Beats Studio Pro

Beats Studio Buds +

Beats Studio Buds

Beats Fit Pro

Per quanto riguarda gli accessori audio Beats, ad essere escluso specificatamente dalla lista è il modello Flex.

L’abbonamento gratuito è attivabile in seguito alla configurazione del nuovo dispositivo Apple: una volta completata, basta aprire l’app Apple Music, con l’offerta che compare in automatico all’apertura, e toccare “Accetta ora”. In caso di attivazione su AirPods, HomePod oppure un dispositivo Beats, occorre abbinare quest’ultimo a un iPhone o iPad, mentre per attivare la prova gratuita su Apple Watch è sufficiente l’abbinamento a un iPhone.

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.