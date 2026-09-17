Apple Music, ecco come ascoltare musica gratis fino a metà dicembre

Apple offre tre mesi gratuiti dell’abbonamento Apple Music agli utenti che acquistano un dispositivo idoneo, a patto di non aver mai provato il servizio streaming musicale prima d’ora. Per dispositivo idoneo si intende un nuovo iPhone, iPad, Mac, nuovi AirPods o un’altra selezione di dispositivi Apple come Apple Watch, Apple TV, HomePod più cuffie e altoparlanti Beats.
Con Apple Music è possibile accedere a un catalogo da oltre cento milioni di canzoni godendosi la migliore qualità audio possibile, tra cui l’audio spaziale immersivo. Sono disponibili anche contenuti esclusivi, come concerti dal vivo e interviste ai propri cantanti preferiti.
Al termine della prova di tre mesi, l’abbonamento si rinnova a 11,99 euro al mese. Non vi sono vincoli da rispettare, di conseguenza è possibile disdire in qualsiasi momento senza la necessità di sostenere costi aggiuntivi per la propria scelta.
L’elenco completo di dispositivi idonei alla prova di 3 mesi di Apple Music è il seguente:
- iPhone aggiornato all’ultima versione di iOS
- iPad aggiornato all’ultima versione di iPadOS
- Apple TV aggiornato all’ultima versione di tvOS
- Apple Watch aggiornato all’ultima versione di watchOS
- Mac aggiornato all’ultima versione di macOS
A cui si aggiungono poi gli accessori audio:
- AirPods
- AirPods Pro
- AirPods Max
- HomePod
- HomePod mini
- Beats Solo Buds
- Beats Solo 4
- Beats Solo Pro
- Powerbeats Pro
- Powerbeats
- Beats Studio Pro
- Beats Studio Buds +
- Beats Studio Buds
- Beats Fit Pro
Per quanto riguarda gli accessori audio Beats, ad essere escluso specificatamente dalla lista è il modello Flex.
L’abbonamento gratuito è attivabile in seguito alla configurazione del nuovo dispositivo Apple: una volta completata, basta aprire l’app Apple Music, con l’offerta che compare in automatico all’apertura, e toccare “Accetta ora”. In caso di attivazione su AirPods, HomePod oppure un dispositivo Beats, occorre abbinare quest’ultimo a un iPhone o iPad, mentre per attivare la prova gratuita su Apple Watch è sufficiente l’abbinamento a un iPhone.