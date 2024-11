Amazon Music Unlimited: un audiolibro gratis al mese

Buone notizie per gli abbonati ad Amazon Music Unlimited. Ora avranno diritto a un audiolibro gratuito al mese. Per il momento, solo gli abbonati negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito possono tuffarsi nella vasta libreria di Audible, composta da oltre un milione di titoli.

Amazon Music Unlimited regala 1 audiolibro al mese

Gli utenti di possono scegliere ogni mese un audiolibro, senza limiti di lunghezza. E se non si finisce il libro entro il mese? Nessun problema! Si potrà continuare il mese successivo da dove ci si era interrotti o scegliere un nuovo titolo. L’accesso all’audiolibro selezionato verrà chiaramente revocato, se si annulla o si sospende l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited.

Questa funzione è disponibile sia per gli abbonati individuali, sia per chi ha un account principale di un piano familiare. I membri Prime pagano 9,99 dollari al mese, mentre gli utenti non Prime pagano 10,99 dollari al mese. Il piano Premium di Spotify costa 11,99 dollari al mese invece, e offre solo 15 ore al mese di accesso agli audiolibri.

Se si desiderano ancora più contenuti, basta sottoscrivere l’abbonamento Audible, che costa 9,99 euro al mese. Questo piano offre una selezione più ampia di audiolibri e podcast, che si possono conservare per sempre.

La scelta di Amazon non è casuale. Le piattaforme di streaming sono continuamente a caccia di modi per diversificare i loro servizi. L’anno scorso Spotify ha introdotto un vantaggio simile per gli abbonati Premium, offrendo un numero limitato di ore di audiolibri al mese.

Amazon punta agli utenti occasionali

Un audiolibro gratis al mese dovrebbe ingolosire gli utenti di Amazon Music, che magari ascoltano sporadicamente anche podcast e audiolibri. Probabilmente, questa novità farà storcere il naso agli abbonati Audible, che già pagano un canone a parte per accedere a una selezione più ampia e a funzioni aggiuntive.