Amazon Music Unlimited: prezzo aumenta anche in Italia

In attesa dell’implementazione generale dei riassunti alle recensioni scritti da IA, Amazon comunica un’altra novità per i consumatori, ma questa volta spiacevole. Dopo l’aumento del costo di Amazon Prime visto a febbraio 2022, infatti, è Amazon Music Unlimited a ottenere un incremento dei prezzi, non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa cambia.

Amazon Music Unlimited ora costa di più

Secondo quanto riportato da Variety e The Verge, mentre negli Stati Uniti Amazon Music Unlimited per i membri Prime sale da 8,99 a 9,99 dollari al mese, in Italia passa da 9,99 a 10,99 euro al mese. Ne consegue che anche i piani annuali aumenteranno di prezzo, per garantire l’accesso continuo a file audio di qualità in HD, Ultra HD, con audio spaziale, ascolto offline e skip illimitati.

Il motivo di questo incremento di prezzo? Secondo quanto dichiarato dalla società ai già abbonati, si tratta di un “generale aumento dei costi per poter continuare ad offrire il servizio alla solita qualità”. Amazon aggiunge, dunque, che la tariffa modificata verrà applicata automaticamente a partire dal 19 settembre 2023, salvo cancellazione. Chi si è iscritto tramite una offerta promozionale godrà dei benefici della iniziativa fino al primo ciclo di fatturazione a prezzo pieno. Al secondo ciclo, dunque, la tariffa cambierà automaticamente.

Non si tratta comunque di una mossa sorprendente, considerato che alle persone che non si abbonano a Prime all’inizio di quest’anno è stato aumentato il costo mensile a inizio 2023, mentre molti altri servizi rivali come Spotify e YouTube Premium hanno applicato variazioni simili nell’anno corrente.