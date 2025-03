Hai saputo che Amazon Music Unlimited è gratis per 3 mesi?

Il servizio streaming Amazon Music Unlimited è in offerta promozionale per un periodo d’uso gratuito di 3 mesi. La promo è riservata ai clienti che si iscrivono per la prima volta al servizio streaming musicale di Amazon, che include 100 milioni di brani, numerose playlist e i podcast più popolari. Al termine l’abbonamento proseguirà a 10,99 euro al mese, volendo però è possibile disdire prima del rinnovo automatico senza costi aggiuntivi. I termini e le condizioni dell’offerta chiariscono infine che la promozione non è cumulabile con altre promo ed è valida per un solo cliente e account Amazon.

Le caratteristiche principali di Amazon Music Unlimited

Con il piano Amazon Music Unlimited gli utenti possono selezionare e riprodurre i propri brani preferiti e i podcast più popolari senza pubblicità. La selezione delle canzoni da ascoltare è libera, ciò significa che si hanno a disposizione skip illimitati. Allo stesso tempo, è possibile scaricare i titoli desiderati per poi ascoltarli offline, magari quando si è sull’aereo o in metro.

Un’altra funzionalità chiave è l’audio in alta definizione (qualità lossless) e Ultra HD (fino a 24 bit, 192 kHz). Con la definizione lossless, disponibile su tutto il catalogo, si ottiene un audio in qualità CD, preservando cioè i dettagli della registrazione originale. Oltre sette milioni di canzoni beneficiano anche della definizione Ultra HD, grazie alla quale si ottiene un bitrate oltre dieci volte superiore rispetto ai servizi streaming in definizione standard.

Per un suono ottimale, Amazon consiglia alcuni dei seguenti marchi: Echo Studio, Denon, Marantz, Klipsch, Sonos, Bose, Sony, Pioneer, Onkyo, Arcam, Integra, Phorus, Rotel, Soundcast, Audiolab, Bluesound, Fusion e MarginLogan.

A tutto questo si aggiunge infine l’audio spaziale, per un’esperienza immersiva totalizzante. I brani compatibili con l’audio spaziale presentano al loro fianco l’etichetta 360 Reality Audio.

In conclusione, vi confermiamo che per accedere alla prova gratuita di tre mesi di Amazon Music Unlimited è sufficiente premere sul bottone qui sotto e cliccare su Iscriviti ora, paga dopo.