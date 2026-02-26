Amazon Music Unlimited in offerta: sconto del 30% per 3 mesi

In occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo, Amazon Music Unlimited lancia una promozione che consente di attivare l’abbonamento con uno sconto del 30% per i primi tre mesi.

Il prezzo scende così da 10,99 € a 7,69 € al mese, per poi tornare alla tariffa standard al termine del periodo promozionale. L’iscrizione può essere effettuata tramite la pagina dedicata cliccando su “Iscriviti di nuovo ora” e seguendo le istruzioni, con la possibilità di annullare l’abbonamento in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Detto questo, andiamo a scoprire meglio quali sono le funzionalità che rendono speciale la piattaforma Amazon Music.

Tutti i vantaggi di Amazon Music

Con la piattaforma in questione puoi scegliere e riprodurre brani senza pubblicità, ascoltare podcast senza interruzioni, utilizzare skip illimitati e scaricare musica per l’ascolto offline quando non hai accesso a Wi-Fi o rete dati.

L’esperienza è arricchita dal supporto all’audio spaziale, riconoscibile dalle etichette “360 Reality Audio” e “Dolby Atmos”, oltre che dalla qualità lossless con bitrate superiore rispetto allo streaming standard. Il catalogo include anche milioni di brani in formato Ultra HD, con una qualità sonora superiore a quella dei CD e capace di valorizzare ogni dettaglio delle registrazioni in studio.

L’offerta è disponibile per un periodo limitato ed è un’opportunità da cogliere per vivere al meglio il Festival e scoprire nuova musica. Per approfittarne basta andare sul sito di Amazon Music.