Amazon Music Unlimited, l'offerta del momento: 3 mesi a 3,74€/mese

Nuova interessante offerta di Amazon Music Unlimited. La piattaforma di streaming musicale ha lanciato una promozione che permette di esplorare tutto il catalogo ad un prezzo decisamente ribassato.

Solo per un periodo limitato, puoi avere un abbonamento di 3 mesi a soli 3,74€ al mese invece di 10,99€ al mese. Un risparmio veramente interessante, vero? Terminato il trimestre, potrai decidere se continuare oppure disdire senza alcun problema.

Cosa include Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited mette a disposizione dei suoi utenti oltre 100 milioni di brani senza pubblicità. Non solo i grandi successi del passato, ma anche le ultime uscite discografiche, sia italiane che internazionali. E nel catalogo sono presenti sia canzoni singole che album interi.

Oltre alle tracce musicali, si può fruire anche dei podcast più popolari e oltre 350mila audiolibri tra cui scegliere una volta al mese. Il tutto con un ascolto caratterizzato da audio spaziale e HD, anche offline.

La piattaforma permette l’utilizzo fino a 6 persone ed è inoltre perfettamente integrata con Alexa e tutti i dispositivi Echo.

Ribadiamo la promozione del momento: Amazon Music per tre mesi costa 3,74€ al mese invece di 10,99€. Un risparmio notevole, che dà modo di provare il servizio ad un costo ancora più accessibile. Per cominiciare il trimestre a prezzo agevolato basta andare sulla pagina ufficiale di Amazon Music Unlimited.