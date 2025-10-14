 Amazon Music Unlimited: milioni di brani, podcast e audiolibri gratis per 30 giorni
Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni: la promozione riservata ai nuovi utenti che non hanno mai attivato il servizio.
La Festa delle offerte Prime è terminata, ma le promozioni proseguono. Oggi puoi provare Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni: l’offerta è riservata ai nuovi utenti che non hanno mai provato il servizio. Dopo il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 10,99 euro al mese. Ma puoi sempre cancellare prima del rinnovo.

Amazon Music Unlimited: gratis per 30 giorni

Tutto quello che offre Amazon Music Unlimited

Il catalogo di Amazon Music Unlimited è vastissimo: oltre 100 milioni di brani disponibili senza pubblicità, da ascoltare sia on demand che offline. L’offerta include anche tutti i podcast più popolari e oltre 350 mila audiolibri: ne potrai ascoltare uno al mese, attivando il piano individuale. Tutto senza interruzioni pubblicitarie.

Dal punto di vista della qualità, Amazon Music Unlimited propone contenuti in HD e ultra HD; inoltre, grazie alle tecnologie Dolby Atmos e 360 Reality Audio, ti sembrerà quasi di immergerti in ogni brano. In cerca di ispirazione? Potrai contare su playlist curate da esperti e stazioni personalizzate.

Prova gratis Amazon Music Unlimited

La promozione può essere attivata solamente dai nuovi utenti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited, né hanno mai usufruito del periodo di prova gratuito. L’offerta, inoltre, si applica esclusivamente al piano individuale.

Ricapitolando: tre mesi di musica, 100 milioni di brani senza pubblicità, podcast, audiolibri e alta qualità: prova gratis Amazon Music Unlimited.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 ott 2025

Eleonora Busi
Pubblicato il
14 ott 2025
