Amazon Music Unlimited: ora 3 mesi gratis invece di 1 solo mese

Con la nuova offerta i nuovi abbonati possono avere Amazon Music Unlimited per 3 mesi gratis invece del solo mese standard. Cosa stai aspettando? Approfitta subito della nuova opportunità! Potrai accedere a oltre 100 milioni di brani musicali, milioni di episodi podscat, ascolto offline, skip illimitati e il tutto senza pubblicità. Niente male davvero!

Questa nuova promozione sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato. Per questo ti consigliamo di attivarla immediatamente, prima che finisca e che tu non possa più beneficiarne. Potrai ascoltare la tua musica preferita scoprendo l’altissima qualità e la fantastica immersività dell’audio 3D e tutta la differenza dell’HD. Una volta terminato il periodo di prova, si rinnoverà a 12,99 euro al mese, senza vincoli. Potrai decidere di disdire prima della fine della prova gratuita.

Amazon Music Unlimited: tutta la nuova musica per 3 mesi gratis

Grazie alla promozione dei 3 mesi gratis potrai goderti tutta la nuova musica aggiunta a catalogo su Amazon Music Unlimited. Si tratta di un’opportunità imperdibile. Approfittane prima che finisca!

Alcune delle novità aggiunte al catalogo

Ecco alcuni degli album che adesso puoi trovare nel vasto catalogo di Amazon Music Unlimited:

Max Forever Vol. 2 Max Pezzali

Max Pezzali Everything Under the Sun Nickelback

Nickelback MDMA Giuse The Lizia

Giuse The Lizia Perfetto Regine dell’età della pietra

Regine dell’età della pietra Amatoriale Cesare Cremonini

Cesare Cremonini G+1 Giorgia

Giorgia Magia Bianca, Magia Nera Francesca Michielin

Francesca Michielin L’ALBUM Rocco Hunt e Clementino

Rocco Hunt e Clementino GIANNAGOLD Gianna Nannini