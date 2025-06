Amazon Music Unlimited, torna disponibile la prova di 4 mesi

Amazon Music Unlimited, la piattaforma streaming musicale del colosso di Seattle, è di nuovo disponibile in prova gratuita per 4 mesi. L’offerta è riservata ai nuovi clienti del servizio che si iscriveranno entro il 14 luglio 2025. Al termine del periodo di prova il piano si rinnoverà a 10,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Amazon ha inoltre deciso di fare un regalo anche i clienti senza abbonamento Prime. Per quest’ultimi i mesi gratuiti di Music Unlimited saranno tre, con la data di scadenza dell’offerta fissata sempre al prossimo 14 luglio.

Le nuove uscite su Amazon Music Unlimited

Tra le novità più interessanti dell’ultima settimana disponibili su Amazon Music Unlimited segnaliamo Sto bene al mare, il nuovo brano di Marco Mengoni con Rkomi e Sayf. Ed è proprio il ragazzo di Genova una delle sorprese più piacevoli con i suoi assoli, diventando una presenza costante dall’inizio alla fine della canzone.

Un’altra nuova uscita degna di nota è Qualcosa di grande, il nuovo singolo di Coez per l’estate 2025, che anche per quest’anno ha scelto di non snaturarsi scegliendo una ballad melodica 100% italiana nonostante i trend musicali portino ad altre strade. Una scelta che convince.

Entra nel catalogo di Amazon Music Unlimited anche Stupidi, il nuovo brano di Fabri Fibra insieme a Papa V e Nerissima Serpe. Una canzone che ripropone il mood di Mal Di Stomaco e Propaganda, facendo chiaro riferimento alla bassezza raggiunta in tutti i vari settori del nostro Paese, dalla politica alla musica.

Segnaliamo poi il ritorno di Lorenzo Fragola con 1XTE1XME, un singolo pienamente estivo con un ritornello martellante. Al suo fianco l’ex vincitore di X-Factor ha voluto l’amico Mameli, co-producer e co-autore del brano.

Infine, vi confermiamo che l’iscrizione alla prova gratuita di quattro mesi di Amazon Music Unlimited avviene sulla pagina dedicata di Amazon, raggiungibile tramite il link qui sotto.