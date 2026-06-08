Amazon Music Unlimited gratis per 4 mesi (offerta a tempo limitato)

Amazon Music Unlimited, il servizio di abbonamento musicale premium di Amazon, è disponibile gratis per 4 mesi nell’ambito di una nuova offerta valida a tempo limitato. La promozione si rivolge ai nuovi clienti Amazon Music Unlimited e a tutti i clienti Amazon Prime che non hanno mai attivato il periodo di prova gratuito del servizio. Inoltre è disponibile un periodo d’uso gratuito di tre mesi per tutti gli utenti che non hanno un abbonamento Prime.

Con Amazon Music Unlimited è possibile ascoltare oltre cento milioni di brani senza pubblicità, i podcast più popolari e un’ampia selezione di audiolibri. L’esperienza di ascolto è ai massimi livelli, in virtù del supporto all’audio spaziale e all’alta definizione, più l’assenza totale di pubblicità e l’opportunità di effettuare quanti skip possibili senza interruzioni o altro.

Musica gratis fino a settembre

Aderendo all’offerta lanciata da Amazon in occasione del mese delle offerte del Prime Day, sarà possibile ascoltare la propria musica preferita gratuitamente fino a tutto il mese di settembre e la prima settimana di ottobre. Ciò significa trascorrere tutta l’estate con le canzoni che più si amano, sia i nuovi singoli che i propri brani del cuore.

Riguardo alle hit estive di quest’anno, continua ad andare forte Al mio paese, il singolo di Serena Brancale, Levante e Delia. Nel frattempo sui social è diventato virale La testa gira, il brano di Fred De Palma insieme ad Anitta ed Emis Killa. Un’altra canzone su cui stanno puntando forte le radio è Sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

L’offerta in corso è valida fino al 29 giugno. Al termine dei primi quattro mesi in regalo, il piano individuale si rinnova a 10,99 euro al mese, a meno che non si opti per la disdetta del servizio. A questo proposito vi confermiamo che è possibile disdire Amazon Music Unlimited in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla sottoscrizione mensile del piano.