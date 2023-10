Entra nel Negozio di Natale su Amazon: offerte e idee regalo

Stiamo per girare l’ennesima pagina del calendario e le festività sono ormai dietro l’angolo: lo conferma anche l’apertura del Negozio di Natale su Amazon che, già oggi, raccoglie offerte e idee regalo per chi vuol portarsi avanti. La nuova sezione dell’e-commerce tende inoltre una mano a chi vuole creare la propria lista dei regali in cui inserire tutto ciò che si vorrebbe trovare sotto l’albero.

Amazon ha aperto il suo Negozio di Natale

Nell’occasione è riservata un’attenzione particolare anche ai prodotti Made in Italy. Non fatichiamo a immaginare che, tra i più venduti di questa categoria, ci saranno di nuovo le immancabili capsule di caffè compatibili.

Senza troppi giri di parole, è sufficiente visitare la sezione dedicata e scoprire cosa Amazon ha in serbo per il periodo delle festività.

Offerte e idee regalo già disponibili

Tra le offerte già disponibili, alcune delle quali ottime anche come spunti per idee regalo in vista delle festività. Partiamo dall’immancabile Calendario dell’Avvento di LEGO City, già tra i più venduti.

C’è poi lo sconto sulla confezione con 5 macchinine Hot Wheels.

Gli appassionati di gaming di certo gradiranno il controller wireless Xbox, oggi in offerta.

Passando alla casa, una friggitrice ad aria da 4,7 litri con ricettario incluso è perfetta in vista dei pranzi e delle cene in compagnia che scandiranno le festività.

E per le maratone di streaming sul divano, durante le feste, la TV 4K di Hisense da 50 pollici è perfetta: oggi è in sconto sull’e-commerce.

Per conoscere tutte le altre offerte e idee regalo non bisogna far altro che entrare nel Negozio di Natale su Amazon.

