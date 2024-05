Google Maps testa un nuovo look per una navigazione più intuitiva

Google Maps è indubbiamente l’app di navigazione più utilizzata al mondo, tuttavia, nonostante alcuni aggiornamenti importanti come la modalità in 3D, non aveva mai ricevuto finora un vero restyling completo. Ma il vento sta per cambiare. Google, infatti, sta finalmente testando un radicale redesign del suo popolare software.

In precedenza Big G aveva sperimentato alcune modifiche relative all’interfaccia, con un look più moderno caratterizzato da schede più grandi, angoli arrotondati e un approccio più user-friendly. A ogni modo, questa novità non è mai stata implementata completamente. Ora sembra che i tempi siano maturi per una rinfrescata totale di Google Maps, con un design inedito che mira a migliorare drasticamente non solo l’aspetto visivo ma anche l’usabilità e l’esperienza di navigazione.

Piccoli cambiamenti per un grande impatto

Secondo un recente rapporto di 9to5Google, Google ha ripreso a lavorare sulla nuova interfaccia utente, lanciandola per alcuni utenti. Questa volta, però, ci sono cambiamenti sostanziali, segno che Google ha lavorato per perfezionare i suoi sforzi precedenti in qualcosa di migliore. Una delle principali differenze rispetto al tentativo precedente è l’abbandono delle UI a schermo intero a favore di un’esperienza per così dire “a strati”.

Questa scelta permette agli utenti di visualizzare più contenuti rispetto al passato, il che si rivela estremamente utile per dare una rapida occhiata e rinfrescare la memoria sul percorso di navigazione. Inoltre, questo approccio garantisce un’interazione più intuitiva con i riquadri informativi sullo schermo, rendendo più facile la comprensione dell’applicazione senza particolari sforzi.

Un look più pulito e informazioni più chiare

Il rapporto di 9to5Google evidenzia anche la rimozione di alcuni elementi visivi, che conferisce all’aspetto complessivo un look più pulito rispetto al tentativo precedente. Ora ci sono più informazioni sullo schermo e alcuni elementi dell’app sono stati modificati per migliorare l’esperienza di navigazione. Anche se si tratta di una novità molto interessante, non essendo ancora stata rilasciata, non è possibile sapere se si tratta solo di un test o se un giorno verrà resa disponibile su larga scala.

Gli utenti possono sempre tentare la fortuna e verificare se queste modifiche sono arrivate sul proprio dispositivo mobile. Non è necessario scaricare un aggiornamento dell’app, poiché sembra trattarsi di una modifica a livello di server. Per chi non ha mai usato Google Maps, questo è il momento giusto per provarlo. L’applicazione, disponibile sul Google Play Store e sull’App Store di Apple, è un’ottima scelta per chi naviga spesso.