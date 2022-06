Così Amazon venderà le console PS5 e Xbox Series X

Acquistare una console di ultima generazione si è rivelato fin qui un’impresa, ma forse la situazione sta finalmente per cambiare. Lo ha promesso Amazon, annunciando l’introduzione di un nuovo metodo per assegnare le PS5 e le Xbox Series X disponibili a magazzino: niente più Drop che costringono a finalizzare l’ordine in fretta e furia pur di non perdere l’opportunità.

PS5 e Xbox Series X su Amazon: un nuovo sistema

Si tratta di un nuovo sistema a inviti, al momento disponibile solo negli USA, ma che più avanti sarà esteso ad altri paesi. L’obiettivo è quello di garantire che le piattaforme possano finire direttamente nelle mani dei giocatori, senza passare da quelle di coloro che fanno incetta delle poche unità in vendita al solo scopo di riproporle poi a prezzo gonfiato. In altre parole, una dichiarazione di guerra ai cosiddetti bagarini di PlayStation 5. Questa la dichiarazione attribuita a Llew Mason, Vice President della divisione Consumer Engagement dell’e-commerce.

Lavoriamo sodo per offrire ai clienti prezzi bassi, una vasta selezione e spedizioni rapide. A tal fine, stiamo sviluppando un’esperienza in cui i clienti possano acquistare un prodotto di loro interesse senza doversi preoccupare dei malintenzionati che ne fanno scorta per poi riproporli a prezzi più elevati.

Il sistema permette ai clienti di inoltrare una richiesta di acquisto direttamente dalla pagina dell’articolo, senza alcuna spesa aggiuntiva. Tutti lo possono fare: non è necessario un abbonamento Prime. Amazon prenderà poi in carico quelle ricevute filtrando i bot, esaminando una serie di fattori come la cronologia delle attività e la data di iscrizione. Se tutto è nella norma, non appena possibile, parte un’email con le istruzioni per completare l’ordine e un conto alla rovescia per farlo.

Un sistema di questo tipo tornerà utile non solo per PS5 e Xbox Series X, ma per tutti quei prodotti per i quali la domanda supera ampiamente l’offerta. Al momento non abbiamo informazioni a proposito del suo debutto in Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.