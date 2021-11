Amazon, per il Black Friday anche mobili e arredamento

Forse non tutti sanno che Amazon da alcuni anni è anche mobilia e arredo. Dopo aver messo in campo il brand Movian, infatti, Amazon ha calato l'asso in questo settore mettendo in vendita una propria linea di prodotti semplici, essenziali e, soprattutto, low cost. Non c'è la profondità di offerta che può avere un brand come Ikea, ma c'è comunque una lunga serie di offerte che possono tornare estremamente utili per arredare un ufficio casalingo, per riempire un angolo della casa rimasto incompleto, per completare la propria scrivania o altro ancora.

Movian è la linea mobili Amazon

Costa tutto molto poco ed è questo l'aspetto più interessante. Soprattutto se il Black Friday abbassa ulteriormente quel “poco” fino a farlo diventare prezzo di saldo in tutto e per tutto.

Il negozio della mobilia Amazon è qui. Ci si trova portaoggetti, sedie, cassettiere, scrivanie, materassi, librerie e molto altro ancora.

Sulla scia di quello che è stato il successo degli Amazon Essential (puoi trovare anche abiti firmati direttamente da Amazon), Amazon scommette sulla mobilia per arricchire il proprio catalogo e abbassare ulteriormente il baricentro dei prezzi. Low cost è meglio, arriva a casa con spedizione gratuita ed assolve agli standard di qualità che ci si attende per soglie di prezzo di questo tipo.

Il Black Friday diventa quindi l'occasione anche per mobili e cassettiere, nei quali riporre il resto della merce che andremo ad acquistare in questi giorni di saldi speciali.

Se non sei ancora abbonato Prime, è l'occasione giusta per mettere alla prova tutti i vantaggi della formula: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e beneficiare (tra le altre cose) delle consegne gratuite e immediate, eventualmente disattivando il rinnovo prima della scadenza, a costo zero. Inoltre, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai a disposizione Amazon Prime Video con i suoi film e le sue esclusive sulla Champions League.