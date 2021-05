Amazon, per un mouse bastano meno di 9 euro

Non era mai costato così poco. E infatti nel giro di poche ore andrà in esaurimento. Si tratta del mouse wireless INPHIC che più volte abbiamo già segnalato tra quelli in offerta nei mesi scorsi, ma l'opportunità odierna è la migliore in assoluto grazie ad un coupon che si aggiunge segretamente allo sconto ufficiale. Il risultato è che con soli 8.77 euro si porta a casa un mouse wireless ricaricabile, sottile e silenzioso, ottimo sia come backup che come device da portarsi appresso con il laptop.

Inphic, meno di 9 euro per un mouse

Un mouse low-cost per definizione scende a 9,34 euro grazie allo sconto “lampo” di oggi. Per arrivare agli 8,77 euro finali basta un click sul pulsante “coupon” che compare in pagina: una volta scelta l'opzione, il coupon può essere utilizzato entro il 28 luglio “salvo esaurimento dei coupon disponibili“.

Batteria integrata ai polimeri di litio (400mAh, ossia 2000 ore d'uso a piena carica), precisione da 1600 dopi, rotellina di scorrimento centrale e trasmissione dati wireless per evitare la necessità di un cavo. Tutto ciò per meno di 10 euro, ma la richiesta è immediatamente alta: difficilmente se ne avranno unità a sufficienza fino al termine della giornata, ossia per la naturale scadenza dell'offerta lampo lanciata in mattinata.