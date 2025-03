Amazon Photos, ora basta una foto per acquistare sull'e-commerce

Amazon ha appena lanciato una novità interessante: ora si può fare shopping direttamente dalla propria galleria fotografica su Amazon Photos.

Amazon Photos: cerca, trova, acquista: il nuovo mantra

Il processo è intuitivo: basta utilizzare le foto archiviate su Amazon Photos per cercare un prodotto. È caduto l’occhio su un elegante orologio al polso di un collega o una borsa favolosa in un negozio? Questa funzione permette di trovare articoli simili su Amazon in pochi istanti.

L’annuncio arriva da Panos Panay, vicepresidente senior della divisione Dispositivi e Servizi di Amazon. In un post su X, Panay ha presentato con entusiasmo questa nuova funzionalità. Ma come funziona esattamente? Grazie all’intelligenza artificiale, Amazon Photos analizza le nostre foto, identifica i potenziali prodotti e fornisce i link per acquistare articoli simili sul suo sito. Un video promozionale di 30 secondi mostra tutto il processo in azione.

Awesome update to Amazon Photos – you can now search your photo library to find similar products on Amazon. Spot something you loved at a friend's house or a toy your kid was obsessed with? Just search your photos and we'll surface relevant items for you. pic.twitter.com/JKUoJrfNVn — Panos Panay (@panos_panay) March 28, 2025

Amazon trasforma le foto di Amazon Photos in un marketplace

La mossa di Amazon sembra studiata apposta per attirare gli acquirenti più incalliti. D’altronde, cosa c’è di più comodo che fare shopping direttamente dalle proprie foto? Basta un’immagine per trovare articoli simili sull’e-commerce e completare l’ordine in pochi secondi. Amazon la sa lunga… e dimostra ancora una volta perché è il re incontrastato dello shopping online.