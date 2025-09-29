Amazon Prime: addio ai 30 giorni gratis

Senza alcun vero e proprio annuncio, Amazon sembra aver eliminato la possibilità di provare gratis l’abbonamento Prime per 30 giorni. Ce ne siamo accorti visitando la pagina dedicata. Il cambiamento è stato introdotto a poco più di una settimana dall’evento Prime Day che andrà in scena il 7 e 8 ottobre.

Niente più prova gratis per Amazon Prime?

Un’altra novità che rischia di passare in secondo piano è quella relativa all’abbonamento di 7 giorni. L’e-commerce lo propone al prezzo di 0,49 euro, con la possibilità di scegliere poi il rinnovo mensile a 4,99 euro oppure quello annuale a 49,90 euro. Per gli studenti dai 18 ai 22 anni c’è invece la formula dedicata da 2,49 euro al mese.

In altre parole, Amazon pare aver eliminato i 30 giorni gratis ai quali molti si sono affidati nel tempo per accedere ai vantaggi di Prime, valutandone per un mese i benefit e decidendo poi se mettere mano al portafoglio oppure disattivare il rinnovo.

Non sappiamo se si tratta di un cambiamento temporaneo o definitivo. Di certo, la vicinanza con il Prime Day di inizio ottobre sembra tutt’altro che casuale.

In una pagina del supporto ufficiale si legge comunque Se non ti sei mai iscritto al servizio in passato, puoi usarlo gratuitamente per 30 giorni , ma potrebbe non essere ancora stata aggiornata. Un’altra sezione recita Al termine del periodo d’uso gratuito o alla data di rinnovo dell’abbonamento, ti verrà addebitato la quota in base al tipo di piano scelto . In caso di chiarimenti dell’azienda le riporteremo in questo articolo.

L’ultimo aumento tre anni fa

Restando in tema, ricordiamo che l’ultimo aumento di prezzo imposto da Amazon per l’abbonamento Prime risale al settembre 2022, quando la sottoscrizione è passata da 3,99 euro al mese agli attuali 4,99 euro al mese (o da 36,00 euro all’anno agli attuali 49,90 euro all’anno).

Non si registrano invece modifiche all’elenco dei servizi inclusi. Oltre alle consegne gratis e all’accesso a offerte dedicate, ci sono lo streaming dei contenuti presenti nel catalogo della piattaforma Prime Video, quello dei brani di Music Prime, i giochi di Prime Gaming, gli eBook e le riviste di Prime Reading e il backup delle immagini su Photos con archiviazione illimitata.