Amazon Prime: anche a Torino la spesa in giornata

Ecco il turno di Torino: da oggi anche nella città Sabauda gli utenti Amazon Prime potranno approfittare del servizio consegne in giornata. Sarà sufficiente acquistare la propria merce su Amazon.it dallo store Pam PANORAMA, tutti i giorni dalle 10 alle 22.

Amazon Prime, consegne in giornata a Torino

Amazon spiega che il servizio copre anche le aree limitrofe di Moncalieri, Orbassano e Rivoli, con più di 6000 prodotti disponibili: la merce viene consegnata a domicilio entro il giorno stesso, nella finestra di due ore prescelta. Non sarà applicato alcun costo aggiuntivo nel caso in cui la somma complessiva superi i 50 euro.

Per poter accedere al servizio occorre essere iscritti ad Amazon Prime al costo di 36 euro all'anno, prospetto che consente di accedere ad una serie di servizi tra cui anche la consegna in giornata laddove disponibile. Per verificare la propria possibilità di accedere alla spesa “Supermercato” è possibile verificare con il proprio CAP su questa pagina.