Amazon Prime: la Consegna in giornata arriva in cinque nuove città

Amazon ha appena annunciato la disponibilità della Consegna in giornata anche per i clienti Prime che risiedono a Torino, Firenze, Genova, Padova e Bologna. Queste cinque nuove città si uniscono dunque a Milano e Roma, per le quali l’opzione era stata attivata dall’e-commerce già nel 2018. In altri paesi europei è operativa invece fin dal lontano 2014.

La Consegna in giornata di Amazon si espande

Come si può intuire dal nome, si stratta del servizio pensato per aiutare gli acquirenti a ottenere ciò che desiderano senza attese. Ora è attivo per un totale pari a oltre 230 codici postali e senza costi aggiuntivi per gli ordini dal valore pari ad almeno 29 euro.

Gli acquisti idonei effettuati entro la fine della mattinata saranno recapitati all’indirizzo scelto (oppure, in alternativa, presso un Locker o un Counter) entro lo stesso giorno, prima delle ore 19:00 o le 22:00.

Il numero di prodotti per i quali è stata selezionata la Consegna in giornata, fino ad ora nel 2024 e in Italia, è raddoppiato rispetto al 2023, a testimonianza di come i clienti apprezzino questa modalità.

Ecco una curiosità, riportata nel comunicato stampa giunto in redazione per annunciare la novità. Amazon ha reso noto che la consegna più veloce finora portata a termine nel nostro paese è stata quella che ha visto un cliente di Torino ricevere il suo distributore automatico di cibo per gatti in soli 189 minuti.

Ricordiamo che è possibile attivare gratuitamente il proprio abbonamento Prime, sfruttando la prova gratuita di 30 giorni e ottenendo così la possibilità di accedere per un mese a tutti i vantaggi della sottoscrizione, senza alcuna spesa. Tra questi c’è anche lo streaming dell’intero catalogo di film, serie TV, show e partite della piattaforma Prime Video. Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina dedicata.