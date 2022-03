Amazon consegna in giornata a Roma agli utenti Prime

Amazon ha annunciato che a partire da oggi gli utenti Prime di Roma possono avvalersi del nuovo servizio di consegna delle spese in giornata grazie all’accordo siglato con Tuodì. L’area contemplata è immediatamente ampia, “all’interno dell’area dall’Eur Torrino, alla Garbatella, all’Appio, Tufello, Centocelle, fino a Ciampino“.

Amazon, consegne in giornata a Roma

Con un costo di soli 2,9 euro aggiuntivi, è possibile scegliere una finestra di due ore in cui si può dare disponibilità al ritiro della merce; con un plus di 6,9 euro è possibile invece in alcune aree selezionate avere anche la finestra di consegna di una sola ora. Il servizio è disponibile dal lunedì al sabato dalle 10 alle 22 e la domenica dalle 10 alle 20.

“Per l’occasione“, spiega Amazon nel giorno dell’esordio del servizio, “Tuodì offre 10€ di sconto sul primo ordine di almeno 50 euro, inserendo il codice promozionale 10OFFTUODI“. Fino al 30 luglio non sarà richiesto alcun importo minimo d’ordine, creando dunque uno spazio di esplorazione nel quale tutti i romani compresi nell’area coperta dal servizio potranno esplorarne le qualità e valutare l’opportunità di adottare questa abitudine.

Il negozio Tuodì su Amazon fornisce ai clienti Amazon Prime i prodotti Tuodì che conoscono e amano, dai prodotti bio della gamma Biodì, dagli essenziali come l’Olio Extravergine D’Oliva Biodì, fino agli Snack Di Mais Bio Rosmarino, o i prodotti ClubPremium come il Salmone Scozzese Affumicato e la pasta fresca Granravioli e anche la linea Antica Fattoria con prodotti come le uova e il miele, e tutti gli articoli di uso quotidiano, da frutta e verdura ai prodotti per la casa e tutto il necessario per la spesa settimanale.

La pagina entro cui trovare tutti i prodotti, le informazioni ed ogni altro dettaglio utile è questa. Per fruire del servizio occorre però essere iscritti al programma Amazon Prime, disponibile qui con un mese di prova gratuita.

