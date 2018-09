Amazon Prime Now, anche Roma è servita

Dopo Milano, tocca a Roma: Amazon Prime Now sbarca nella Capitale promettendo ai propri utenti Prima la possibilità di fare la spesa online ricevendo il materiale direttamente presso la propria abitazione. A Roma più che in altri luoghi il servizio potrebbe godere di particolare favore in virtù della vastità del pubblico potenziale e del vantaggio relativo di avere la spesa a casa senza dover affrontare il traffico.

Un passo importante, dunque, che Amazon compie dopo i primi mesi di test su Milano. 8000 i prodotti disponibili, prelevati dagli store Pam Panorama.

I clienti Prime, che si trovano nelle zone di Roma coperte dal servizio, potranno effettuare una vera e propria spesa completa scegliendo, tra l’ampia varietà di prodotti alimentari, anche articoli freschi e freschissimi, inclusi prodotti tipici del territorio, e il ricco assortimento dedicato alla cura della persona e della casa. Il tutto sarà, infatti, acquistabile da oggi attraverso l’app Amazon Prime Now o dal sito primenow.amazon.it e consegnato direttamente alla porta di casa. Con pochi e semplici click, i clienti Amazon Prime potranno quindi godere di consegne ultra-rapide, utili anche per le esigenze dell’ultimo minuto.

Prime Now a Roma: come funziona

La consegna avviene o entro un’ora dall’acquisto, oppure nella finestra temporale di due ore comunicata in fase di chiusura dell’ordine. Il servizio è disponibile a partire dalle ore 8 di mattina e fino alle ore 24, sette giorni su sette. La consegna entro un’ora ha un costo pari a 7,99 euro, ma è anche possibile scegliere la consegna differita ad orario determinato qualora l’ordine sia superiore ai 50 euro (tale prezzo sarà scontato del 50% fino a fine 2018). L’ordine minimo per poter far partire un ordine tramite il servizio Prime Now è pari a 25 euro.

Nel costo complessivo del servizio occorre annoverare anche l’abbonamento Prime, che in Italia vale oggi 36 euro annui (4,99 euro mensili) e che offre benefici tanto nelle spedizioni tradizionali per gli acquisti Amazon, quanto nell’accesso a servizi aggiuntivi quali Prime Video, Prime Music, Prime Reading e altro ancora.

Siamo orgogliosi di rendere da oggi disponibile Prime Now anche ai nostri clienti Prime di Roma. Grazie all’importante accordo con Pam Panorama, i clienti hanno la possibilità di scegliere tra oltre 8.000 prodotti di uso quotidiano, tra cui anche i freschi, che possono essere consegnati direttamente a casa al piano entro un’ora o in finestre di due ore. L’Italia è il secondo Paese in Europa in cui Prime Now è stato reso disponibile, nella città di Milano. Grazie a questa estensione di Prime Now, d’ora in poi anche i clienti romani iscritti ad Amazon Prime possono usufruire del nostro servizio di consegne ultra-veloci, oltre ai numerosi benefici di cui possono già godere grazie all’abbonamento Prime. Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it

Per verificare la copertura della propria zona è sufficiente accedere al sito Prime Now ed inserire il proprio CAP.

Questione di abitudine e di convenienza: per l’utenza Roma,a Amazon Prime Now è ora una nuova opportunità per riempire il carrello senza sprechi di tempo all’interno di giornate intense e già troppo tempo investito nel traffico o sui mezzi pubblici. Prime Now potrebbe trovare nella Capitale un nuovo trampolino di lancio con cui aumentare il bacino di utenti Prime ed avvicinare nuovi acquirenti attorno al proprio brand.