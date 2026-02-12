Amazon Prime: record di consegne veloci in Italia

Amazon ha pubblicato alcuni dati interessanti sulle consegne veloci in Italia ai clienti Prime. Nel 2025 è stato stabilito un nuovo record con oltre 230 milioni di prodotti consegnati in giornata o in un giorno. L’azienda di Seattle ha descritto anche le tecnologie utilizzate per garantire il rispetto dei tempi di consegna.

Consegne più veloci con l’intelligenza artificiale

La consegna in un giorno è uno dei vantaggi del servizio Prime. La spedizione è gratuita per ordini di importo superiore a 29 euro, altrimenti il costo è 3,99 euro. Gli utenti non iscritti a Prime pagano invece 8,99 euro. Gli Italiani apprezzano questa modalità, come dimostrano gli oltre 6 milioni di prodotti consegnati nel 2025. Le categorie più richieste alimentari, cura della persona e prodotti per la casa.

Amazon sottolinea che i clienti Prime in Italia hanno risparmiato oltre 135 euro nel 2025, grazie alle consegne veloci e gratuite, un valore pari a quasi tre volte il costo di un abbonamento annuale a Prime (49,90 euro/anno). A livello europeo sono stati consegnati oltre 129 milioni di prodotti, mentre a livello mondiale sono stati oltre 13 miliardi con un risparmio di 105 miliardi di dollari per i clienti.

Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon Italia, ha dichiarato:

Dall’introduzione di Prime in Italia nel 2010 abbiamo migliorato costantemente l’abbonamento, arricchendolo di ulteriori vantaggi e occasioni di risparmio, inclusi contenuti esclusivi ed eventi sportivi in diretta come la migliore partita del mercoledì sera di UEFA Champions League, la possibilità di ascoltare 100 milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie con Amazon Music Prime, l’archiviazione illimitata di foto ad alta risoluzione con Amazon Photos e molto altro. Abbiamo inoltre esteso la consegna veloce e gratuita a molte nuove città e ampliato la nostra selezione di prodotti per tutti i giorni, garantendo ai clienti Prime ciò che ricercano e apprezzano di più: velocità, ampia selezione e convenienza.

Per rispettare i tempi di consegna è necessario avere i prodotti più richiesti nei magazzini più vicini ai clienti. Amazon utilizza un sistema noto come SCOT (Supply Chain Optimization Technology) composto da molteplici intelligenza artificiali che operano in sinergia per indicare quali prodotti acquistare, dove stoccarli e come spedirli, prevedendo la domanda e coordinando le operazioni nei magazzini.

Dato che le consegne veloci consentono di limitare la distanza coperta dai corrieri si ottiene anche una riduzione delle emissioni di CO2. Amazon ha inoltre aumentato l’uso di mezzi elettrici (van, scooter e bici) in Italia. L’obiettivo è raggiungere zero emissioni nette di CO2 in tutte le attività entro il 2040.