Amazon Prime: ottieni un anno gratis con Hype Next

Amazon Prime è il servizio col quale Amazon permette di beneficiare di una serie di servizi dietro il pagamento di un abbonamento annuale.

Per esempio, ottenere la consegna in 1-2 giorni lavorativi. Oppure, poter guardare i contenuti in streaming di Prime Video (film serie Tv, partite Champions). Ed ancora, poter ascoltare i brani contenuti in Amazon Music, e, quindi, poter anche sfruttare le potenzialità di Amazon Alexa.

Hype – piattaforma per la gestione dei propri risparmi – ha lanciato una promozione molto interessante: ottenere un anno gratuito di Amazon prime tramite Hype Next.

Qualche esempio di cosa otterrai:

Streaming di film, serie TV e Champions League con Prime Video Collega Amazon Prime a Twitch Consegne illimitate in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su più di altri 10 milioni. Accesso anticipato alle Offerte lampo su Amazon.it

Prosegui la lettura per scoprire altri vantaggi della promo Hype Next per Amazon Prime. Anche se sei già abbonato al servizio del Re dell’e-commerce creato da Jeff Bezos nel 1994.

Come ottenere un anno gratis di Amazon Prime con Hype Next

Ecco come ottenere l’abbonamento al servizio: registrandoti con il codice promo AMAZON PRIME a HYPE Next e Premium. Se invece hai già Prime la promo vale anche per te! Il tuo anno di iscrizione si accumula al tuo attuale abbonamento. Quindi, otterrai un altro anno gratuito oltre alla durata del servizio in corso.

Non solo Prime: il servizio Radar

Tra i tanti servizi offerti da Hype, troviamo Radar. Con Radar sai sempre quello che spendi, in entrata e in uscita. L’app riconosce le tue spese e le organizza in automatico, senza che tu debba preoccuparti di nulla.

Grazie a Radar puoi consultare saldi e movimenti dei tuoi conti online senza saltare da un’app all’altra. Collega le altre banche a Radar, per capire da quale carta hai pagato il ristorante sabato sera non sarà più un problema.

Ecco alcuni vantaggi:

Risparmia facilmente: Pensa a uno o più acquisti! Scegli l’importo che vuoi mettere da parte ed entro quale data. L’app risparmierà per te e insieme raggiungeremo il tuo obiettivo. Sicurezza e controllo totale: Con noi sei sempre al sicuro: metti in pausa la tua carta all’istante e riattivala quando vuoi. I tuoi dati e le tue transazioni sono nelle mani migliori. Investi a partire da 1€: Se ti hanno fatto credere che gli investimenti siano per pochi, noi siamo qui per farti cambiare idea. Grazie alla collaborazione con Gimme5, il servizio di AcomeA SGR, puoi aprire senza alcun costo uno o più fondi comuni di investimento e gestirli direttamente dall’app.

Attiva Amazon Prime tramite Hype da qui!