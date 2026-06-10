 Meta usa i dati esterni per l'AI e il feed: l'Europa è esclusa (per ora)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Meta usa i dati esterni per l'AI e il feed: l'Europa è esclusa (per ora)

I dati dei nostri acquisti e della navigazione al di fuori di Meta influenzeranno il feed e le risposte dell'assisnte AI.
Meta usa i dati esterni per l'AI e il feed: l'Europa è esclusa (per ora)
Senza categoria
I dati dei nostri acquisti e della navigazione al di fuori di Meta influenzeranno il feed e le risposte dell'assisnte AI.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Meta già usa la nostra attività di shopping per mostrare pubblicità mirate. Adesso si è presa il dito con tutta la mano… I dati delle interazioni con le aziende esterne, come gli acquisti online, la navigazione sui siti esterni, e le attività al di fuori di Facebook e Instagram, verranno usati per personalizzare anche il feed principale e le risposte dell’assistente Meta AI.

Non più solo la pubblicità, il comportamento di ogni singolo utente al di fuori della piattaforma influenzerà ciò che si vede nel feed e ciò che l’AI risponde.

L’attività di shopping influenzerà le risposte di Meta AI e il feed di Facebook

Meta sta sostituendo le due impostazioni che permettevano di disconnettere l’attività al di fuori della piattaforma, “La tua attività fuori dalle tecnologie Meta” e “Attività da altre aziende”, con un’unica impostazione rinominata: “Attività da altre aziende.”

È possibile disattivarla nel Centro Account, la scelta si applica a tutti i profili collegati. Attenzione, disattivarla non impedisce alle aziende di inviare i dati degli utenti a Meta. L’azienda continuerà a raccogliere le interazioni web, semplicemente non le userà per personalizzare feed e AI. Le userà comunque per addestrare i suoi prodotti. Bell’affare…

L’Europa è salva, per ora

L’aggiornamento è a livello globale, ma per il momento sono esclusi dal lancio l’Area Economica Europea, il Regno Unito, il Brasile, la Thailandia, il Sudafrica, la Turchia, la Corea del Sud, l’Ecuador, la Nigeria e il Kenya. L’Italia, quindi, è salva, per ora, grazie al GDPR e alle normative europee sulla privacy.

Fonte: META

Pubblicato il 10 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Basta costi assurdi su Ryanair con questo zaino da viaggio a soli 26€

Basta costi assurdi su Ryanair con questo zaino da viaggio a soli 26€
Engie PuntoFisso: luce e gas bloccati per un anno, ma l'offerta scade a breve

Engie PuntoFisso: luce e gas bloccati per un anno, ma l'offerta scade a breve
La suite di sicurezza per l'ufficio di Kaspersky è in promo: -20% e 50€ in regalo su Amazon

La suite di sicurezza per l'ufficio di Kaspersky è in promo: -20% e 50€ in regalo su Amazon
Lo schermo da 12 pollici trasforma lo smartphone: su Amazon Haul

Lo schermo da 12 pollici trasforma lo smartphone: su Amazon Haul
Basta costi assurdi su Ryanair con questo zaino da viaggio a soli 26€

Basta costi assurdi su Ryanair con questo zaino da viaggio a soli 26€
Engie PuntoFisso: luce e gas bloccati per un anno, ma l'offerta scade a breve

Engie PuntoFisso: luce e gas bloccati per un anno, ma l'offerta scade a breve
La suite di sicurezza per l'ufficio di Kaspersky è in promo: -20% e 50€ in regalo su Amazon

La suite di sicurezza per l'ufficio di Kaspersky è in promo: -20% e 50€ in regalo su Amazon
Lo schermo da 12 pollici trasforma lo smartphone: su Amazon Haul

Lo schermo da 12 pollici trasforma lo smartphone: su Amazon Haul
Tiziana Foglio
Pubblicato il
10 giu 2026
Link copiato negli appunti