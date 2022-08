Amazon Prime Video: abbonarsi adesso conviene

La notizia era già nell’aria da diverse settimane, ma adesso è diventata ufficiale: a partire dal 15 settembre 2022, il prezzo di Amazon Prime Video aumenterà.

Il prezzo mensile passerà dagli attuali 3,99 euro a 4,99 euro, mentre quello annuale da 36 euro a 49,90 euro. A essere coinvolto dall’aumento anche Prime Student, che dal prezzo mensile attuale di 1,99 euro passerà a 2,49 euro, con quello annuale che da 18 euro passerà a 24,95 euro.

Questo è il momento giusto per abbonarsi, anche perché si otterranno 30 giorni di visione gratuita. Per farlo, basta soltanto cliccare qui.

Una volta entrati nella pagina ufficiale di Prime Video, bisogna cliccare su “Iscriviti ora” in alto a destra e compilare il modulo con i propri dati personali e scegliere la tipologia di abbonamento (mensile o annuale).

Amazon Prime Video: perché conviene abbonarsi adesso?

Ovviamente l’aumento del prezzo colpirà anche coloro che scelgono l’abbonamento mensile, poiché scatterà al prossimo rinnovo.

Invece, optando per la soluzione annuale, l’aumento partirà il prossimo anno, ossia al momento del rinnovo dell’abbonamento annuale.

Inoltre, se gli utenti si abboneranno adesso, otterranno un risparmio del 28% rispetto al nuovo prezzo che verrà applicato a partire da settembre.

Cosa si ottiene con Prime Video

Conosciuto da diversi anni, il servizio Amazon Prime Video viene utilizzato da milioni di utenti. Chi ancora non lo conosce, abbonandosi beneficerà di moltissimi contenuti di grande qualità.

All’abbonamento sono incluse anche spedizioni gratuite e rapide entro 24 ore lavorative, oltre che un servizio streaming, più di 2 milioni di brani su Amazon Music, contenuti in-game con Prime Gaming, videogames e vari sconti.

Per ciò che concerne i contenuti migliori che non possono essere persi assolutamente, ci sono serie TV di successo come Carnival Row, Doom Patrol, Fleabag, Good Omens, Star Trek: Picard, The Boys, Tom Clancy’s Jack Ryan e tante altre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.