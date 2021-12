Amazon Prime Video USA: come accedere dall'Italia?

Amazon Prime Video è uno dei servizi collegati ad Amazon Prime più interessanti. Si tratta di una piattaforma di streaming che offre numerose serie TV, alcune persino autoprodotte da Amazon stessa.

A livello pratico, questa soluzione offre un'ampia selezione di serie TV e film che, con il passare degli anni, sta sempre di più rendendosi competitiva rispetto al leader del settore, ovvero Netflix.

Non tutti sanno però che i contenuti audiovisivi proposti non sono uguali in tutti i paesi. Quando si visiona il catalogo, a seconda del paese da cui ci si connette, possono apparire più o meno serie TV e film. Il catalogo americano, sotto questo punto di vista, è quello che offre il meglio ai sottoscrittori.

C'è però un piccolo problema: tramite un IP italiano non è possibile accedere a questi contenuti. Le restrizioni geografiche infatti, impediscono di accedere regolarmente al servizio statunitense.

La soluzione a questo problema però è tanto semplice quanto efficace: basta un buon servizio VPN per accedere legalmente ad Amazon Prime Video USA. CyberGhost VPN, in questo senso, può essere la scelta migliore possibile.

Sbloccare il catalogo Amazon Prime Video USA dall'Italia? Basta una VPN di qualità

CyberGhost VPN consente di mascherare il proprio IP assumendone uno di un altro paese. In questo contesto dunque, basta accedere al servizio in questione con la VPN attivata e IP americano per accedere liberamente ai contenuti.

Considerare un servizio di Virtual Private Network esclusivamente per questo motivo però, è decisamente riduttivo. Questo strumento infatti, permette anche di rendere la navigazione non tracciabile da pirati informatici e aziende un po' troppo curiose.

I dati che passano attraverso questo sistema avanzato di filtraggio sono crittografati, dunque si tratta di un'ottima soluzione per tutelare privacy e sicurezza dell'utente.

Perché dunque scegliere CyberGhost VPN? Stiamo parlando di un'azienda con 15 anni di esperienza alle spalle, capace di abbinare velocità e solidità. A rendere poi interessante il tutto vi sono anche alcuni sconti davvero interessanti.

Con l'84% di sconto attraverso una sottoscrizione triennale, è possibile pagare questa VPN appena 1,89 euro al mese. Si tratta di una cifra davvero ridicola se paragonata con i prezzi standard del mercato.