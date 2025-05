Amazon Prime Video vieta screenshot, a rischio chiusura account?

Gli abbonati di Prime Video farebbero meglio a non fare screenshot… Secondo alcune segnalazioni su Reddit, Amazon avrebbe introdotto un nuovo avviso che mette in guardia gli utenti sulle conseguenze di questa azione.

Il presunto banner recita: “Il tentativo di fare screenshot può portare alla chiusura dell’account“. Un linguaggio piuttosto ambiguo, che non chiarisce se la semplice cattura dello schermo sia sufficiente per far scattare il ban. Prime Video già blocca gli screenshot, quindi forse questo è il passo successivo?

Screenshot su Prime Video, l’account Amazon potrebbe essere bloccato

Lo screenshot è stato condiviso dall’utente Reddit biebrforro nel subreddit r/Piracy, che afferma di averlo visto su Amazon Prime Video. Tuttavia, non è chiaro se l’immagine sia reale o un falso, visto che non ci sono altre segnalazioni in merito. Del resto, oggi creare immagini del genere con strumenti AI è relativamente semplice.

Il presunto nuovo avviso, afferma anche che Amazon si riserva il diritto di rimuovere qualsiasi film da Prime Video senza alcun preavviso, e che alcune scene nei film e nelle serie potrebbero essere state modificate per “riflettere le sensibilità attuali”.

Verità o bufala?

Supponendo che la segnalazione sia vera, questo implica che la presunta nuova tecnologia anti-pirateria proposta da Amazon si applichi solo durante la riproduzione effettiva del video, o forse la tecnologia non è stata ancora implementata. Vedremo se altre segnalazioni confermeranno l’esistenza di questo controverso banner.