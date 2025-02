Amazon aggiorna l'app Apple TV di Prime Video

L’app di Amazon Prime Video è stata ottimizzata per tvOS e ora si integra alla perfezione con il telecomando Siri Remote. Gli utenti potranno navigare tra i contenuti con un semplice movimento del dito sul touchpad e scorrere per mandare avanti o indietro film e serie TV durante la riproduzione.

La nuova app Apple TV di Amazon Prime Video

Ma non è tutto. Anche la funzione di ricerca dell’app è stata migliorata. Ora, mentre si digita la query, i risultati appariranno in tempo reale. E chi è pigro, può anche cercare usando la voce con il Siri Remote. Addio, faticose digitazioni sulla tastiera virtuale!

Amazon ha pensato proprio a tutti con questo update. L’app Prime Video ora supporta le funzioni di accessibilità di Apple come il lettore di schermo VoiceOver per gli utenti ipovedenti, Hover Text per ingrandire il testo selezionato e Bold Text per migliorare la leggibilità del testo. Insomma, nessuno resta escluso dalla festa dello streaming.

E che dire delle nuove animazioni e degli effetti sonori che accompagnano la navigazione nell’app? Un tocco di classe che rende l’esperienza ancora più coinvolgente. Ma la vera ciliegina sulla torta sono le immagini ad alta risoluzione di film e serie TV nella libreria di Prime Video.

Compatibilità con le Apple TV

La buona notizia è che questo update non fa discriminazioni. È disponibile per tutte e tre le generazioni di Apple TV 4K e persino per l’ultima versione dell’Apple TV HD, anche se è è stato mandata in pensione. Insomma, chiunque abbia un dispositivo Apple TV relativamente recente può godersi le novità.