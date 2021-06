Amazon, risparmia 50€ su questo Lenovo IdeaCentre

50 euro di sconto, ossia un taglio dell'11% sul prezzo: sebbene non siano frequenti, su Amazon compaiono sporadicamente anche sconti per piattaforme desktop, aprendo così ad improvvise opportunità come quella che in questo caso giunge in partnership con Lenovo.

Lenovo IdeaCentre 3

Un desktop da 449 euro è disponibile ora a 399 euro: si tratta del Lenovo IdeaCentre 3. Queste le caratteristiche:

processore AMD Ryzen 3 3250U

SSD M.2 da 256GB

RAM da 8GB

mouse e tastiera inclusi

sistema operativo Windows 10

Una scocca dalle dimensioni contenute (40x40x20) e con ampie possibilità di espansione:

Grazie all'eccezionale potenza di elaborazione, alla scheda grafica dedicata e all'elevata capacità di memoria, IdeaCentre 3 (AMD) saprà gestire ogni attività. Ottieni prestazioni fluide e potenti quando esegui più applicazioni, guardi film, ascolti musica o svolgi qualsiasi altra attività nel corso della giornata. […] Collega tutte le periferiche necessarie scegliendo tra otto porte USB. Quattro si trovano in posizione comoda nella parte anteriore, per permetterti di raggiungerle facilmente. IdeaCentre 3 include anche un lettore schede 7-in-1 e una porta HDMI, per ogni esigenza di connessione.

Non solo laptop e Mini PC, insomma: il ritorno del desktop durante i mesi della pandemia ha aperto nuovi orizzonti a questo tipo di PC e le soluzioni (HP, Dell, Lenovo e altri) potrebbero riservare interessanti scontistiche nei prossimi mesi.