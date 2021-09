Amazon rivela un Kindle Paperwhite da 6,8 pollici

L'attuale modello è stato annunciato quasi tre anni fa (attualmente è in offerta). Sul sito canadese di Amazon è apparsa una tabella che permette di effettuare il confronto tra il Kindle base e due nuove versioni del Kindle Paperwhite con schermo da 6,8 pollici. Le rispettive pagine sono state rimosse, ma sembra chiaro che l'annuncio è imminente, probabilmente entro fine mese.

Kindle Paperwhite: schermo da 6,8 pollici e altre novità

La tabella mostra il Kindle di decima generazione accanto ai nuovi Kindle Paperwhite di quinta generazione. Diverse caratteristiche sono rimaste invariate: design con schermo a filo, certificazione IPX8 (resistenza all'acqua) e durata della batteria. La prima novità è rappresentata dalla diagonale dello schermo, incrementata da 6 a 6,8 pollici (risoluzione di 300 ppi). Il numero di LED per la luce frontale è invece aumentato da 5 a 17 e la tonalità è regolabile (come nel Kindle Oasis).

Il Kindle Paperwhite standard integra 8 GB di storage, mentre la Signature Edition ha 32 GB di storage. Per quest'ultima versione ci sono due funzionalità esclusive: i sensori per la regolazione automatica della luminosità e la ricarica wireless.

La connettività è solo WiFi per entrambe le versioni. Non c'è nessun riferimento al supporto delle rete cellulare. Non è noto nemmeno se i due ebook reader hanno un porta USB Type-C, invece della vecchia micro USB. I prezzi sono 149,99 dollari canadesi (versione standard) e 209,99 dollari canadesi (Signature Edition).

La scorsa settimana è stata avviata la distribuzione di un aggiornamento software con menu a tendina e barra di navigazione. Sicuramente sui nuovi Kindle Paperwhite sarà già disponibile la nuova interfaccia.