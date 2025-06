Robot umanoidi per le consegne dei pacchi Amazon

Forse, un giorno non troppo lontano, i prodotti ordinati su Amazon saranno consegnati da robot umanoidi. Stando a quanto rivelato da una fonte (rimasta anonima) alla redazione del sito The Information, sarebbe già stata avviata la fase di sviluppo del software necessario alla gestione degli automi. L’obiettivo finale è duplice: da una parte velocizzare ulteriormente il processo che porta i pacchi a domicilio, dall’altra tagliare i costi.

Amazon al lavoro sui robot umanoidi per le consegne

Il gruppo avrebbe già predisposto un humanoid park, presso uno dei suoi uffici a San Francisco. Si tratta di uno spazio dalle dimensioni simili a quelle di una caffetteria, allestito come una sorta di percorso a ostacoli, all’interno del quale effettuare il test delle unità.

Per il momento, Amazon starebbe impiegando robot di terze parti. Tra questi c’è un modello realizzato dalla società cinese Unitree, parecchio apprezzato dagli addetti ai lavori per il suo prezzo accessibile, circa 16.000 dollari. La fonte del rumor fa comunque riferimento alla volontà di acquisirne altri da produttori diversi.

Modelli AI open source e guida autonoma

Il software di intelligenza artificiale in fase di sviluppo si basa su modelli open source come DeepSeek-VL2 e Qwen di Alibaba, anch’essi cinesi. L’intenzione è quella di far leva sulla natura multimodale di queste tecnologie per arrivare a interpretare in modo preciso l’ambiente, pianificando di conseguenza le azioni da compiere nei minimi dettagli.

Nella prospettiva di Amazon, una volta pronti, i suoi robot umanoidi per le consegne dovrebbero funzionare in simbiosi con i veicoli a guida autonoma per il trasporto dei pacchi. Questi sono realizzati da Zoox, società acquisita nel 2020 e ufficialmente impegnata solo sul fronte dei robotaxi per il servizio pubblico.

Va ricordato che il colosso dell’e-commerce ha in essere un accordo ormai di lunga data con Rivian per la fornitura di furgoni elettrici. Sono già oltre 20.000 quelli in strada e l’obiettivo è di arrivare a quota 100.000 entro il 2030.