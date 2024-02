Rufus è l'IA di Amazon per lo shopping

Si chiama Rufus ed è descritto come un assistente esperto di shopping : è la nuova intelligenza artificiale di Amazon, presentata oggi in via ufficiale dal gruppo. È integrata inizialmente nell’applicazione e, più avanti, dovrebbe fare il suo debutto anche nell’interfaccia desktop dell’e-commerce, per consentire ai clienti di ottenere informazioni e consigli sui prodotti da acquistare. L’annuncio conferma le voci di corridoio emerse nelle scorse settimane in merito al progetto.

Amazon presenta la sua IA: Rufus sa tutto dei prodotti

Le funzionalità integrate possono tornare utili per rispondere alle domande sugli articoli in vendita o in offerta, per effettuare un confronto tra più alternative, per fornire suggerimenti mirati in base alle esigenze di chi compra e per semplificare la scoperta di quanto messo a diposizione dai commercianti. Ha già preso il via la fase beta, coinvolgendo un numero limitato di iscritti statunitensi che effettuano l’accesso allo store attraverso l’app. Entro le prossime settimane il rollout proseguirà, ma sempre limitatamente agli USA.

La demo visibile nel filmato qui sotto mostra l’intelligenza artificiale generativa di Rufus in azione. L’addestramento ha tenuto conto anche delle recensioni pubblicate dai clienti, degli scambi tra i membri della community e di altre informazioni prelevate dal Web.

Ecco quali sono le abilità di questo nuovo strumento IA, stando al comunicato ufficiale di Amazon.

I clienti possono trovare prodotti ponendo domande in linguaggio naturale come Cosa devo considerare quando compro delle cuffie? oppure in merito a un articolo specifico come Sono resistenti nel tempo? ;

oppure in merito a un articolo specifico come ; la ricerca può essere effettuata in relazione a un particolare evento o necessità: Di cosa ho bisogno per giocare a golf quando fa freddo? o Voglio realizzare un giardino interno ;

o ; è possibile effettuare un confronto diretto tra due tipologie di prodotto: Qual è la differenza tra lucidalabbra e olio per labbra? ;

; si possono ottenere consigli: Suggeriscimi dei buoni regali per San Valentino ;

; nella pagina di un prodotto, si possono chiedere informazioni specifiche: Questa racchetta da padel è adatta ai principianti? .

Come già scritto, Rufus è al momento in test negli Stati Uniti. Non sappiamo se e quando farà il suo debutto anche in Italia. Di certo non avverrà a stretto giro: prima di una distribuzione internazionale sarà necessario raccogliere feedback ed eventualmente apportare i miglioramenti del caso.

