Amazon: Samsung e Apple i 2 tablet best seller in offerta

Amazon ogni giorno “produce” offerte molto interessanti. Sui prodotti hi-tech poi c’è sempre qualche novità di prezzo che assicura non solo un ottimo risparmio, ma anche un acquisto in economia. In questo articolo vedremo i due dei tablet più acquistati di sempre sul suo store. Stiamo parlando di Samsung e Apple.

Si tratta dei due best seller più venduti e maggiormente preferiti dagli utenti che utilizzano Amazon per i loro acquisti. Al primo posto troviamo uno dei più versatili e quello che ha riscontrato un enorme successo per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Acquista l’eccezionale Samsung Galaxy Tab A8 a soli 189 euro, invece di 279,90 euro.

Questo tablet Android da 10,5 pollici è un vero fenomeno. L’ecosistema Samsung è imbattibile e offre tanta praticità anche laddove molti hanno fallito. Infatti, il campo dei tablet che hanno il Robottino Verde come sistema operativo non è tanto battuto dai molti produttori che invece sfornano smartphone a non finire.

La versione in offerta è quella WiFi da 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Non sono tante, ma nemmeno sono poche. La RAM è stata ottimizzata per il dispositivo e garantisce un’ottima collaborazione con il processore, offrendo fluidità e potenza allo stesso tempo.

La questione spazio di archiviazione può essere tranquillamente ovviata perché 64GB sono più che sufficienti per installare tutte le applicazioni desiderate, oltre ad archiviare anche foto e file. Tra l’altro, ormai tutti lavorano su cloud e con Google Drive sono disponibili 15GB gratuiti accessibili da tutti i dispositivi in possesso.

Amazon: Samsung e Apple al primo posto nelle vendite

Se al primo posto delle vendite su Amazon troviamo il Samsung Galaxy Tab A8, al secondo posto non poteva mancare lui, il più versatile e amato di Casa Cupertino. Acquista l’intramontabile Apple iPad 10.2 9a generazione a soli 339 euro, invece di 389 euro.

La versione in offerta è quella WiFi da 64GB di memoria interna. Aggiudicandoti questo tablet iOS avrai tra le mani un prodotto potente, facile da usare e versatile. Dotato del Chip Apple A13 Bionic avrai la certezza di poterti affidare a tanta potenza e velocità.

Inoltre, il display retina da 10,2 pollici è perfetto per leggere, guardare un film, studiare e anche disegnare. Abbinando l’acquisto all’eccezionale Apple Pencil lo trasformerai in un pratico foglio di carta digitale dove potrai prendere appunti, sottolineare, colorare e disegnare. Aggiungendo l’ottima tastiera Logitech Slim Folio, perfettamente compatibile, avrai anche molto più di un computer.

Insomma, su Amazon trovi 2 veri e propri best seller pronti all’acquisto. Sia il pratico e affidabile Samsung Galaxy Tab A8 che il perfetto e prestante Apple iPad 10.2 sono in offerta a un prezzo davvero speciale che solo il colosso dello shopping online poteva proporre.