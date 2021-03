Con caratteristiche adatte per le lezioni della didattica a distanza, ma anche per gestire le operazioni di base dello smart working come editing documenti, comunicazione, navigazione, Sidiwen TX88 (nome in codice Yagala) è un Mini PC proposto oggi su Amazon con il 15% di sconto sul prezzo di listino.

Offerte Mini PC: CPU Intel, 8/128 GB e W10 in sconto del 15%

Queste le specifiche tecniche: processore Intel Celeron N4100, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM LPDDR4, SSD M.2 da 128 GB per lo storage (espandibile fino a 2 TB), due porte HDMI e una VGA con supporto alla connessione simultanea di tre monitor in alta risoluzione (fino alla risoluzione 4K), due porte USB 2.0, altre due USB 3.0 e una USB-C, slot Ethernet, lettore di schede microSD e jack audio da 3,5 mm. Per ulteriori dettagli invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10, ma chi lo desidera può installare una distribuzione Linux. Tutto questo al prezzo di 161,49 euro invece di 189,99 euro come da listino. La spedizione a domicilio è immediata e gratuita, curata direttamente da Amazon.