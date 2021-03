Surface Laptop 3 da 13,5" e 128GB al prezzo più basso di sempre

In attesa del Surface Laptop 4, gli utenti possono sfruttare un’interessante offerta per acquistare l’ottimo Surface Laptop 3 da 13.5 pollici. Amazon propone infatti lo propone al prezzo di 799 euro, ovvero 370 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Si tratta del prezzo più basso di sempre per la versione da 128 GB di SSD.

Microsoft Surface Laptop 3 da 13.5 pollici: sconto del 32%

Il Surface Laptop 3 è un notebook con schermo touch che può essere utilizzato sia in mobilità (pesa solo 1,31 Kg) che sulla scrivania. Il modello in offerta su Amazon è quello con display PixelSense da 13.5 pollici (2256 x 1504 pixel) e processore Intel Core i5 con GPU integrata.

La dotazione hardware comprende inoltre 8 GB di RAM LPDDR4 e SSD da 128 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, tre porte (USB Type-C, USN Type-A e Surface Connect) e webcam 720p con supporto Windows Hello (login con riconoscimento facciale).

Il telaio di colore nero è in alluminio satinato. Il sistema operativo è ovviamente Windows 10. Il Surface Laptop 3 da 13.5 pollici può essere acquistato anche con la Carta del docente. Il prezzo è di 799 euro.