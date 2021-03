Mini PC MSI Intel i3 10gen 8/256GB a meno 200 euro

Tra le offerte di Amazon del week end, ci è balzata all’occhio un calo di prezzo che non potevamo non segnalarvi su un ottimo mini PC. Stiamo parlando dell’MSI Cubi 5 10M con processore Intel Core di decima generazione, proposto ad un prezzo semplicemente eccezionale.

Mini PC MSI Cubi 5 10M: caratteristiche tecniche

Il computer ospita un Intel Core i3-10110U, una CPU da 2 core e 4 thread per una frequenza massima di 4,1GHz. A supportarla ci pensano 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD da 256GB. Naturalmente non mancano le possibilità di espansione che permettono di aggiornare il PC nel tempo. È possibile, infatti, aumentare lo spazio di archiviazione sia sostituendo l’SSD con uno più capiente, sia aggiungere un secondo disco HHD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione dalle performance ottime in ogni situazione. Che si tratti di casa o ufficio, l’MSI Cubi 5 si adatta ad ogni esigenza, dall’utilizzo del pacchetto Office, alla fruizione dei contenuti multimediali anche in streaming come su Netflix o Prime Video.

Dal punto di vista delle connessioni non manca assolutamente nulla. Ritroviamo ben 5 porte USB di cui tre USB 3.0, a cui si somma una sesta porta USB Type-C. Due invece le uscite audio/video una HDMI e l’altra DisplayPort che permettono di collegare due monitor contemporaneamente con risoluzione fino al 4K a 60Hz. Non manca naturalmente la porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione alla rete via cavo, e due jack separati da 3,5mm per la connessione di cuffie/altoparlanti e microfono. Chiudono le connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth.

Grazie alle offerte del giorno è possibile acquistare su Amazon il Cubi 5 10M a soli 299 euro con uno sconto di 197,91 euro sul prezzo di listino. Un affare da non lasciarsi sfuggire.