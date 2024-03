Amazon: SCONTO 49% sul mouse wireless Trust Zaya

Trust Zaya, il mouse wireless adatto anche ai mancini grazie al suo design simmetrico, è proposto oggi da Amazon con uno sconto del 49% sul prezzo di listino. Perfetto da tenere sulla scrivania per la produttività quotidiana, è adatto anche all’utilizzo in movimento, per le dimensioni compatte (105x68x38 millimetri, 71 grammi di peso) che permettono di trasportarlo facilmente nello zaino o nella custodia del notebook.

Trust Zaya: il mouse wireless è a metà prezzo

Tra le caratteristiche che vale la pena citare c’è il sensore ottico da 1.600 dpi per uno spostamento sempre preciso del cursore: la sensibilità può essere impostata (sui valori 800, 1.200 e 1.600 dpi) a piacimento. La ricarica della batteria interna, con autonomia elevata , avviene attraverso il cavo USB-C fornito in dotazione. Un altro punto di forza è quello rappresentato dalle finiture in gomma che conferiscono un’estetica moderna e una sensazione di comfort. La compatibilità è garantita con tutti i sistemi operativi come Windows, macOS e Chrome OS, senza bisogno di installare driver. Per saperne di più e conoscere altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa sull’e-commerce.

Approfittando dello sconto del 49% sul listino è possibile acquistare il mouse wireless Trust Zaya al prezzo finale di soli 9 euro, nella colorazione blu. La confezione, visibile qui sopra, include il microricevitore USB da inserire nella porta di computer e altri dispositivi per attivare subito la sincronizzazione senza fili con una portata che può arrivare alla distanza massima di 10 metri.

È venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita entro domani garantita agli abbonati Prime che decidono di effettuare subito l’ordine.