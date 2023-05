Amazon Seconda mano: Warehouse ha cambiato nome

Il nome cambia, la filosofia no: da oggi, Amazon Warehouse in Italia diventa Amazon Seconda mano. È la sezione dell’e-commerce nata con l’obiettivo di dare una seconda vita ai prodotti resi o usati, sottoposti a una rigorosa fase di verifica e test prima di essere rimessi in vendita. Una scelta sempre più frequente per i clienti, sia nel nome della sostenibilità sia per le opportunità di risparmio che offre.

Ogni prodotto usato che vendiamo viene prima testato rigorosamente e forniamo descrizioni dettagliate sulle sue condizioni, al fine di agevolare la tua decisione sull’acquisto.

Amazon Warehouse è ora Amazon Seconda mano

La categoria include articoli di ogni tipo: smartphone, tablet e notebook, ma anche piccoli elettrodomestici per la casa e la cucina, senza dimenticare giochi, videogiochi, libri e abbigliamento. Le condizioni sono indicate seguendo criteri ben precisi, come riportato dallo store: Come nuovo, Ottime condizioni, Buone condizioni oppure Condizioni accettabili.

Tutti gli acquisti effettuati attraverso questa sezione sono coperti dalla possibilità di effettuare un reso e dalla garanzia legale. Ciò significa che, se il prodotto dovesse rivelarsi difettoso, si potrà contare su un servizio di riparazione o, se non possibile, sull’emissione di un rimborso.

Stai cercando sconti eccezionali per i tuoi articoli preferiti? O preferisci acquistare prodotti usati come scelta ecologica per l’ambiente? Scopri le offerte sull’usato di Amazon Seconda mano dalla nostra vetrina, dalla barra di ricerca o dalle pagine di dettaglio prodotto.

Nell’occasione, segnaliamo la possibilità di ottenere 5 euro di sconto sul prossimo acquisto da Amazon Seconda mano. Si tratta di un’opportunità riservata solo a una parte dei clienti: per scoprire se si è eleggibili per l’offerta non bisogna far altro che visitare la pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.