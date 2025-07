Engie blocca il prezzo della luce a 0,11 euro/kWh per 24 mesi

Tra le migliori proposte per risparmiare sulla bolletta luce e gas segnaliamo quella di Engie, grazie alla quale è possibile bloccare il costo della materia prima per 24 mesi. Tutti coloro che attiveranno una nuova fornitura Energia PuntoFisso entro il 30 luglio potranno beneficiare di tariffe ultra-competitive: 0,11 euro/kWh per la luce e 0,4507 euro/Smc per il gas.

Engie è presente sul territorio italiano con più di 60 sedi e può vantare oltre un milione di clienti. L’obiettivo della multinazionale è di accelerare la transizione energetica, offrendo ai suoi utenti soluzioni luce e gas adatte alle loro esigenze al fine di consumare meno, per bollette di conseguenza più leggere anche dal punto di vista dell’importo finale.

I dettagli della nuova offerta Energia PuntoFisso

Le nuove tariffe di Energia PuntoFisso sono valide per quanti sottoscriveranno una nuova fornitura Engie entro il 30 luglio 2025. Ecco il dettaglio dell’offerta.

Luce

costo materia prima energia monorario: 0,11 euro/kWh

commercializzazione al dettaglio: 72 euro l’anno

Gas

costo materia prima gas naturale: 0,4507 euro/Smc

commercializzazione al dettaglio: 72 euro l’anno

La sottoscrizione dell’offerta Engie consente di bloccare la tariffa per 24 mesi consecutivi. Ciò significa che per due anni i nuovi clienti pagheranno lo stesso prezzo al kWh o al Smc, indipendentemente da quelle che saranno le oscillazioni del mercato.

Al vantaggio prettamente economico, si affiancano due ulteriori benefici: l’uso consapevole dell’energia, dato dal fatto che si paga in base ai propri consumi, e un’offerta chiara, semplice da confrontare con le altre proposte dalla concorrenza e facile da capire una volta che arriva a casa, o meglio sul computer.

L’adesione a Energia PuntoFisso, infatti, prevede la ricezione della bolletta online, con il pagamento che avviene tramite addebito diretto su conto corrente. Infine, sempre a proposito di digitale, grazie all’app ufficiale Engie è possibile gestire ogni aspetto del proprio contratto.