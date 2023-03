Amazon da oggi segnala i prodotti con più resi

Dopo l’annuncio delle nuove Amazon Fire TV Omni QLED, è il momento di parlare di un’altra importante novità relativa al colosso dell’e-commerce. In queste ore, infatti, negli Stati Uniti ha iniziato a mostrare un avviso sugli articoli con il maggior numero di resi, permettendo così ai consumatori di verificare con più attenzione la bontà di un prodotto prima di procedere con l’acquisto, potenzialmente evitando anche truffe da parte dei rivenditori di terze parti.

Amazon in difesa dei consumatori

L’etichetta in questione recita la descrizione “Restituito di frequente”, avvisando per di più di controllare i dettagli del prodotto e le recensioni dei clienti per saperne maggiori dettagli sulle ragioni dei resi. In questo modo, i clienti potranno voltare lo sguardo verso articoli analoghi dalla qualità maggiore, o meno ingannevoli. Al contempo, Amazon spera di ridurre i resi gratuiti entro 30 giorni dall’acquisto, diminuendo i costi relativi a spedizione, elaborazione dell’inventario restituito e non solo.

Come ripreso da The Information, l’avviso dovrebbe apparire come nello screenshot sottostante; finora la distribuzione risulta limitata, tanto che il portale in questione ha notato l’etichetta soltanto su tre articoli. Il rollout sta però avvenendo giusto in queste ore; ergo, sempre più articoli inclusi nel catalogo della società di Seattle verranno inclusi nella lista.

Non è chiaro, al momento della scrittura della notizia, se questa feature sia in arrivo anche nel Vecchio Continente. Nel frattempo, Betsy Harden, portavoce di Amazon, ha dichiarato:

“Abbiamo iniziato a mostrare le informazioni sul tasso dei resi di alcuni prodotti per aiutare i nostri clienti e fare acquisti più consapevoli ed effettuare decisioni informate.”

Sarà interessante vedere se anche nel Belpaese vedremo qualche prodotto con tale dicitura nel corso dei prossimi giorni.