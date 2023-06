Amazon: servizio telefonico per gli utenti Prime?

Amazon potrebbe aggiungere il servizio telefonico all’offerta Prime negli Stati Uniti. Secondo le fonti di Bloomberg, l’azienda di Seattle avrebbe avviato le negoziazioni con almeno quattro operatori (Verizon, T-Mobile, Dish e AT&T) per ottenere un prezzo all’ingrosso più basso possibile. L’abbonamento Amazon Prime costa 139 dollari/anno negli Stati Uniti.

Amazon venderà servizi telefonici?

Amazon Prime include numerosi vantaggi per gli utenti, tra cui la consegna veloce e gratuita, Prime Video, Amazon Music, Prime Reading, Prime Gaming, Amazon Photos e offerte esclusive. L’abbonamento in Italia costa solo 49,90 euro/anno. Negli Stati Uniti è aumentato da 119 a 139 dollari/anno all’inizio di febbraio 2022. L’azienda di Seattle ha comunicato che gli abbonati sono in crescita, ma non è noto se il trend è in diminuzione.

Secondo le fonti di Bloomberg, Amazon potrebbe offrire anche un servizio mobile incluso nel prezzo oppure un piano mensile da 10 dollari. Bradley Mattinger, portavoce dell’azienda, ha smentito l’indiscrezione:

Stiamo sempre esplorando l’aggiunta di ulteriori vantaggi per i membri Prime, ma al momento non abbiamo in programma di aggiungere il wireless.

Anche Verizon, T-Mobile e AT&T hanno negato l’avvio di una negoziazione per rivendere il servizio mobile ad Amazon. Bloomberg ritiene che un eventuale accordo avrebbe conseguenze positive per tutti.

Amazon potrebbe incrementare il numero di abbonati e mantenere a distanza la concorrenza (soprattutto Walmart con il servizio Walmart+ che include Paramount+), mentre gli operatori telefonici potrebbero recuperare (in parte) le spese per la realizzazione delle reti 5G.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.