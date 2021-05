Mobili, design, arredamento: una settimana di sconti su Amazon

Amazon ha scommesso molto negli ultimi anni per portare sul proprio marketplace anche l’arredamento. Benché non vi sia forse ambito più distante dagli acquisti online, in realtà la ricerca di design e dettaglio può rendere in molti casi l’acquisto su Amazon un’esperienza del tutto soddisfacente, poiché permette di vedere un oggetto paradossalmente meglio che non in una esposizione.

La “settimana del mobile” di Amazon nasce proprio a tal fine: una serie di sconti mirati che rendono la vetrina appetibile, così da mostrare a tutti quante e quali soluzioni possano essere disponibili a portata di click.

La settimana del mobile su Amazon

Mobili, divani, sedie, portaoggetti, materassi, tavoli: ci si può arrivare sia con ricerche puntuali che attraverso la ricerca delle offerte per singoli ambienti:

A tutto ciò si aggiunge la particolare produzione a marchio Amazon: il gruppo stesso, così come già fatto nel mondo dell’elettronica, firma prodotti di uso comune (materassi, scrivanie, sedie) per poter distribuire oggetti di buona fattura ad un prezzo fortemente ridotto – in questo caso con l’ulteriore sconto dell’iniziativa.

Sconti a doppia cifra, possibilità in molti casi di vedere l’oggetto in 3D, varie opzioni nelle misure e spedizione immediata e gratuita per gli abbonati Amazon Prime (un mese è gratis per chi si abbona per la prima volta). Chi sta ristrutturando casa o vuole rinfrescare l’arredamento potrà trovare anche solo piccoli oggetti di arredo o elementi di design, sempre e comunque con prezzo tagliato esclusivamente per pochi giorni.

Si possono comprare a cuor leggero elementi d’arredo online? Amazon ci scommette. E lo fa a suon di sconti.