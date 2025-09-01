Amazon ha SGONFIATO il prezzo del compressore portatile Xiaomi

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 è al suo prezzo minimo storico su Amazon. Come puoi intuire dal nome, si tratta del compressore d’aria portatile da avere sempre con sé: in auto, in moto, in bici e a casa. Rispetto al modello precedente migliora in tutte le sue caratteristiche, mantenendo un design compatto e leggero. Lo trovi in sconto del 26% rispetto al listino ufficiale, non lasciartelo sfuggire.

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2

Ha in dotazione un motore magnetico ad alta potenza che garantisce un aumento della velocità di gonfiaggio del 25%, così da poter riempire uno pneumatico vuoto rapidamente, con prestazioni elevate e costanti. Il cilindro pressofuso in lega da 19 mm consente di raggiungere fino a 150 psi, sufficienti a gonfiare una ruota ad alta pressione per bici in 86 secondi. Sono disponibili sei modalità di gonfiaggio preimpostate, facili da selezionare con un pulsante, che impostano automaticamente l’intervallo di pressione ideale per evitare eccessi, mentre la modalità manuale memorizza i valori scelti per un utilizzo ancora più intuitivo. Ci sono poi la torcia LED e il nuovo adattatore ad attacco rapido che semplifica l’installazione e l’uso, insieme a una serie di accessori adatti a molteplici esigenze. La porta di ricarica USB-C assicura compatibilità e praticità, completando un design moderno pensato per rendere l’esperienza di utilizzo più semplice ed efficiente. Scopri di più nella pagina dedicata.

Invece di pagarlo 49,99 euro come da listino ufficiale, in questo momento puoi acquistare Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 al prezzo finale di soli 36,99 euro, con un forte risparmio. È merito dello sconto del 26% applicato in automatico dall’e-commerce, non servono coupon o codici promozionali.

È venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis a domicilio (verifica le tempistiche aggiornate nella scheda) per gli abbonati Prime.